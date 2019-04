«The Big Bang Theory»: le lacrime prima dell’addio

La sitcom campione di ascolti in USA si prepara a l’ultimo atto e i membri del cast, da Kaley Cuoco a Melissa Rauch, affollano i loro profili di foto e dediche strappalacrime

L’ultima puntata andrà in onda il 16 maggio, ma il cast di The Big Bang Theory inizia già a prepararsi all’addio, alle lacrime, al senso di vuoto che porta con sé la fine di qualsiasi avventura che si rispetti. Dopo dodici stagioni di ascolti stratosferici e un incredibile successo di pubblico e critica, Sheldon e gli altri sono pronti ai titoli di coda, al sipario che cala e lascia tutti con l’amaro in bocca. A cominciare proprio dai volti che si nascondono dietro ai protagonisti. La prima è Kaley Cuoco, interprete di Penny, che affolla il suo profilo Instagram di foto e dediche strappalacrime.

In una foto piange a dirotto, in un’altra mostra il copione dell’ultima puntata e in un’altra ancora i kleenex stropicciati dopo la lettura della sua ultima scena. «Preparatevi per un finale che mi ha lasciato veramente senza parole», anticipa ai fan sostenuta dalla collega Melissa Rauch, che nella serie veste il ruolo di Bernadette. «Sto per andare al nostro tavolo per leggere il finale della serie scritta da questo gruppo di geni», scrive a corredo di un’immagine che la vede impegnata col resto del cast in quello che è a tutti gli effetti l’ultimo atto di The Big Bang Theory.

«Le persone spesso si chiedono quale sia il segreto dietro il successo della serie. Beh, non è un segreto: è l’assoluta brillantezza di queste menti incredibili. Li amo così tanto», insiste l’attrice prima di commentare un altro scatto che la vede stretta stretta ai suoi colleghi, uno degli ultimi abbracci prima dell’addio definitivo. «È stato un incontro speciale. Per sempre amerò questi momenti con i miei fratelli e le mie sorelle». E, intanto, i fan non possono fare altro che assistere a quella che sarà la fine di un capitolo fondamentale della televisione.

Mario Manca, Vanity Fair