Polina Glen, una ballerina nel cuore di Johnny Depp?

Nel cuore dell’attore potrebbe esserci un nuovo amore. Di San Pietroburgo, ballerina e coreografa, 20 anni appena, Polina lo avrebbe conquistato anche perché non sapeva chi fosse. La storia, se confermata, sarebbe la prima per Depp dopo l’addio burrascoso ad Amber Heard, con la quale è ancora guerra, tra accuse di violenze e cause milionarie

Tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard è ancora guerra per via delle accuse di violenze domestiche dell’attrice, che lui invece ha sempre negato, ma sul fronte sentimentale entrambi avrebbero preso strade diverse. Il condizionale resta d’obbligo, almeno per Depp, che non ha ancora confermato la presunta relazione con la sua nuova fiamma, una ragazza russa di 20 anni, Polina Glen, che stando a quanto riporta il Daily Mail lo avrebbe conosciuto a Los Angeles lo scorso anno, durante una festa.

Sarebbe dunque Polina la «donna misteriosa» con cui Depp era stato fotografato all’inizio del 2019 a Belgrado, dove lui si trovava per le riprese del suo ultimo film, Minamata. Tra i due ci sarebbe un rapporto più che amichevole, tanto che Polina avrebbe anche vissuto a casa di Depp a Los Angeles per un periodo. Originaria di San Pietroburgo, ballerina e coreografa, Polina, ha rivelato un amico di Depp al tabloid, «Non sapeva chi lui fosse quando lo ha incontrato per la prima volta». Una cosa che sembrerebbe abbastanza insolita. «Le ragazze russe non lo conoscono», ha ribadito l’insider, «La gente ha sempre un aspetto diverso di persona, ma quando lei ha scoperto chi era, era felice».

Una storia che, se confermata, sarebbe la prima dell’attore dall’addio alla Heard. Un matrimonio breve il loro, durato dal 2015 al 2017, che ancora fa discutere. Le foto dell’attrice con il volto tumefatto, due anni fa, fecero il giro del mondo, scatenando reazioni contrastanti. Tutte unite, invece, le ex di Depp, da Vanessa Paradis a Winona Ryder, certe dell’innocenza dell’attore, mai violento con loro. La verità sembra ancora molto lontana.

La Heard non ha nessuna intenzione di alleggerire le sue accuse, anzi, nelle ultime settimane ha svelato nuovi retroscena sulla sua vita con l’allora marito: «Entrava in uno stato di inconsapevolezza, mi strappava i capelli, mi picchiava e mi minacciava di morte», si legge nelle dichiarazioni fatte al tribunale di Los Angeles. Il primo litigio sarebbe stato nel 2014, su un aereo, complice una scena d’amore che l’attrice aveva girato con James Franco, poi una lunga serie di episodi. Depp, dal canto suo, ha respinto ogni accusa ed è passato al contrattacco, con una cuasa da 50 milioni di dollari. «Ha mentito», ha fatto sapere l’attore tramite i suoi avvocati, accusandola anche di tradimento. Con Elon Musk sarebbe iniziata a un mese dal matrimonio. Nel cuore dell’attrice oggi c’è il regista Andy Muschietti, prima, oltre a Musk, un flirt con Vito Schnabel. Le questioni sentimentali di Depp, invece, sono passate in secondo piano di recente, assorbite dalla situazione venutasi a creare con l’ex moglie. Ora che inizia a circolare il nome di Polina anche lui sembrerebbe aver voltato pagina. Chissà, potrebbe essere la donna giusta.

Antonella Rossi, Vanity Fair