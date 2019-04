Domani, Rai Yoyo festeggerà la giornata nazionale del supereroe

Rai YoYo festeggia la Giornata nazionale del Supereroe. Domani, a partire dalle 14, ci sarà una maratona dedicata all’amata serie “PJ Masks”. Saranno trasmessi i migliori episodi andati in onda fino a ora, in attesa dell’arrivo delle nuove puntate, che andranno in onda a partire da lunedì 29 aprile, alle 20.50 ( dal 2 maggio anche alle 14.55). Si tratta di 10 nuovi episodi della seconda stagione, che saranno proposti in prima visione free. Con l’arrivo di PJ Robot, Gattoboy, Gufetta e Geco disporranno di nuovi straordinari poteri e equipaggiamenti, affronteranno nemici, vecchi e nuovi, spingendosi in luoghi inesplorati sino ad arrivare sulla Luna nonostante Geco abbia una gran paura dello spazio.

La serie in CGI tratta dalla collana di libri popolare in Francia “Les Pyjamasques” esplora il divertente mondo ricco di fantasia e di mistero creato dall’autore Romuald, protagonisti tre piccoli supereroi: Gattoboy, Gufetta e Geco. Di giorno i protagonisti sono tre bambini come gli altri, ma di notte, indossati i loro pigiamini e chiusi gli occhi, per Gattoboy, Gufetta e Geco comincia il lavoro da supereroi che li trascina in un’avventura emozionante sotto la luce della luna. Nel mondo notturno non esistono le limitazioni che ogni bambino sperimenta nella realtà, di giorno, e la difficile missione affidata ai supereroi può essere facilmente portata a termine grazie ai loro superpoteri. Gattoboy ha il potere della velocità, agilità e super udito; Gufetta è una super esperta di fumetti, ha una vista acutissima e può volare; Geco è il maestro del mimetismo, forte e super appiccicoso. Nella serie non manca il nemico numero uno dei protagonisti, Moongirl, creatura della notte che ogni volta cerca di sottrarre qualcosa dal mondo del giorno per tenerla tutta per sé: tutte le sue cattiverie e i suoi strepiti alla fine otterranno un solo effetto, quello di rendersi ridicola e niente affatto spaventosa.

La serie prospetta un impianto comedy in apertura e chiusura episodio, con ambientazione in luoghi riconoscibili da bambini in età prescolare – casa, scuola, parco giochi- e un’ambientazione più onirica e di fantasia nello sviluppo della narrazione incentrato sui supereroi.