“Detto fatto”, i nuovi appuntamenti con la trasmissione di Rai2

Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci tornano per una nuova imperdibile settimana con Detto fatto, il seguitissimo factual show in onda ogni pomeriggio su Rai2 dalle ore 14.00. Tutorial, curiosità e ospiti da vivere insieme a loro e a tutto il team del programma.

Lunedì 29 aprile. A Detto fatto torna il baby chef Massimo Pacelli. Anche questa volta, Massimo ci porta una torta ispirata ad un gioco, il Tris. L’hairstylist più wow di tutta Milano, Stefano Bonomi, è alle prese con un’ospite fissata con i capelli lisci. Bonomi le dimostrerà che anche i capelli mossi possono essere la scelta giusta. Mauro Perfetti, l’astrologo delle star, ci parla dell’andamento delle stelle per questa settimana. La regina delle Spose, la nostra Pinella Passaro, aiuterà Gloria nella ricerca dell’abito perfetto con cui convolare a nozze con il suo Gianluca. Il medico estetico Anadela Serra Visconti, ci mostra i risultati della crioterapia, un trattamento in grado di migliorare gli accumuli di tessuto adiposo. Inoltre, Anadela ci insegna a realizzare una maschera casalinga che dona benefici immediati su questo tipo di inestetismo.

Martedì 30 aprile. Come ogni martedì, Detto fatto è in diretta, per coinvolgere maggiormente i nostri numerosi amici che ci seguono da casa. Il pubblico potrà interagire con Bianca Guaccero e con l’immancabile Giovanni Ciacci attraverso i profili social del programma utilizzando l’hashtag #dettofattorai. Continua il viaggio alla scoperta dei piatti tipici delle cucine di tutto il mondo, con le antiche ricette millenarie della nuova tutor Valentina Scarnecchia. L’hair designer Salvo Filetti torna in studio per cambiare la capigliatura della sua ospite con taglio e colore giusto. Tornano i consigli di autodifesa del nostro Maikol Fazio che ci mostrerà come difendersi da un’aggressione nei bagni pubblici. La nostra esperta di moda intimo, Jennyfer Dalla Zorza, ci consiglia il giusto look da spiaggia per lui e per lei. L’esperta di educazione Tata Roberta dispensa utili consigli a due mamme in studio che hanno filmato i loro reali momenti di difficoltà. A parlare della propria esperienza di genitore anche un papà d’eccezione: Patrick Ray Pugliese.

Mercoledì 1 maggio. Per iniziare bene il mese arrivano i consigli per avere un perfetto lato B della danzatrice e performer Sara Marinaccio. Torna l’interior designer Luca Medici che ci insegna a trasformare vecchi oggetti inutilizzati rendendoli sfiziosi complementi d’arredo. Nel tutorial di Carolina Dantas, la super massaggiatrice arrivata direttamente dal Brasile, scopriamo cos’è il massaggio linfodrenante. Un cappello è molto più di un semplice copricapo e per sceglierlo ci vuole un vero esperto! Per questo c’è Roberto Lucchi che oggi ha un’ospite speciale: la cantante Dolcenera. I fratelli Andrea e Valentina, nuovi chef a Detto Fatto, preparano un semifreddo al cioccolato, lo “scacco ghiotto”, un dolce realizzato con ingredienti semplici che si possono trovare in dispensa.

Giovedì 2 maggio. Il pubblico da casa potrà interagire con Bianca Guaccero e con l’immancabile Giovanni Ciacci attraverso i profili social del programma utilizzando l’hashtag #dettofattorai. Per dare consigli pratici su come conquistare un papà single, sempre in chiave ironica e scanzonata, torna in studio l’esperta di seduzione Giovanna Civitillo. Per sapere come ricreare l’ambiente domestico dei nostri sogni, basta seguire il tutorial della bravissima interior designer Silvia De Giorgi. Per trovare l’abbinamento perfetto con ogni scarpa arriva in studio Nenella Impiglia. In ogni tutorial Nenella ci mostrerà come lo stesso paio di scarpe può essere indossato con scioltezza e disinvoltura a tutte le età. Ospite di questa puntata la showgirl Fanny Cadeo. Andrea Mainardi, lo chef dal ciuffo atomico, prepara un nuovo “bestione”: il piatto ideale da condividere durante una cena con molti invitati. La giornalista ed esperta di bellezza Elvia Grazi ci svela i segreti provenienti dalla cosmesi naturale, per avere una pelle sempre perfetta.

Venerdì 3 maggio. Detto fatto accoglie un nuovo tutor, Vittorio Valenta. Vittorio è un salumiere artista, che ha unito le sue due più grandi passioni: la letteratura e la salumeria. Arriva l’estate, quale montatura scegliere sotto l’ombrellone? Basta seguire il tutorial dell’ottico Alessandro Batisti. Gianfranco Iervolino, il pizzaiolo canterino, omaggia Eros Ramazzotti con la pizza “Più che puoi” e duettando con Bianca sulle note della canzone “Stella gemella”. Il cantante Povia, per lanciare la sua nuova canzone, chiede aiuto all’esperto di Bon ton Nicola Santini che gli propone di organizzare un picnic all’aperto in grande stile. Per la nuova puntata di “Belli si diventa”, il make-up artist delle star Simone Belli, ha scelto un’ospite d’eccezione, la bellissima attrice Carolina Crescentini che lo aiuterà a decretare il vincitore dei due truccatori in sfida.