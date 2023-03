Maddalena Corvaglia via dall’Italia, nuova vita a Palma de Mallorca

Si è trasferita con la figlia alle Baleari e tutto l’anno posta scatti con il fisico in mostra

Maddalena Corvaglia ha iniziato una nuova vita a Palma De Mallorca insieme alla figlia Jamie, 11 anni. Qualche mese fa ha detto addio all’Italia e si è trasferita alle Baleari, dove il sole splende tutto l’anno e lei ne può approfittare per sfoggiare il suo fisico tonico in abiti leggeri. Con i follower condivide la sua nuova quotidianità, dal relax sotto il sole allo sport.

Maddalena Corvaglia ha deciso di cambiare vita e a Palma De Mallorca si gode la sua nuova dimensione insieme a Jamie. Ha lasciato l’Italia e ha traslocato insieme alla figlia che ha avuto dall’ex marito Stef Burns all’inizio dell’anno scolastico. In passato l’ex velina aveva già vissuto all’estero: all’epoca del suo matrimonio si era trasferita negli Usa, dove è nata la sua bambina. Poi, una volta chiusa la relazione con il chitarrista, è tornata nella sua Terra d’origine.

La vita a Palma De Mallorca

“Sono andata lì per lavoro e mi è piaciuta, volevo imparare lo spagnolo e farlo imparare anche a mia figlia. A livello lavorativo è dietro l’angolo, come se fossi a Roma e devo dire che sto da dio” ha raccontato Maddalena Corvaglia a “Verissimo”. “Jamie è pazza di gioia, lei ama i cavalli e lì è tutto più rustico e rilassato. Il lavoro è raddoppiato da quando sono lì, quindi faccio avanti e indietro. Ora non tornerei più a vivere negli Usa per seguire mia mamma e il lavoro”.

Il rapporto con l’ex marito

Maddalena Corvaglia ha mantenuto un ottimo rapporto con Stef Burns: “E’ un uomo meraviglioso, un uomo dolcissimo e un bravo papà, è più morbido ovviamente e sono io quella che mette le regole”. Il divorzio non è stato facile: “Io ero andata a Los Angeles per lui che ha due figli grandi lì, ma appena arrivata negli Usa si è rotto qualcosa e ho chiesto il divorzio lì per evitare il clamore mediatico che si sarebbe scatenato in Italia, ma non lo rifarei. Quando divorzi da un americano in America loro sono molto nazionalisti e protettivi e uno straniero non ha i diritti che ha un americano. Se sono sopravvissuta a quegli anni lì, non mi ammazza più nessuno. Sono stati anni tosti, lontana da casa, ho subito ingiustizie e sono tornata in Italia. Le amiche mi sono state accanto” ha raccontato.

L’amicizia con Elisabetta Canalis

Oltre alla fine del matrimonio con Stef Burns, Maddalena Corvaglia ha dovuto anche affrontare la fine dolorosa di un altro rapporto importante: quello con Elisabetta Canalis. Amiche del cuore sin dai tempi di “Striscia la Notizia”, a un certo punto tra loro qualcosa si è spezzato. Entrambe vivevano a Los Angeles, dove avevano intrapreso un progetto imprenditoriale insieme, ma la loro avventura non è andata a buon fine: “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”, ha detto Maddalena.