Film stasera in TV da non perdere lunedì 27 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 27 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Bones and All, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Timothee Chalamet e Marc Rylance in un film di Luca Guadagnino, un intenso e macabro viaggio di due anime affini nell’America degli anni ’80.

Le pagine della nostra vita, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film diventato ormai un classico romantico con Ryan Gosling e Rachel McAdams che interpretano due ragazzi innamorati.

Machine Gun Preacher, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Gerard Butler e Michelle Monaghan in un dramma tratto da una storia vera. Un ex spacciatore diventa missionario in Sudan.

Bones and All, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Timothee Chalamet e Marc Rylance in un film di Luca Guadagnino, un intenso e macabro viaggio di due anime affini nell’America degli anni ’80.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Anche se è amore non si vede, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ficarra e Picone in una commedia sentimentale ricca di gag ed equivoci, con Ambra Angiolini.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Rogue Hostage, ore 21:00 su Sky Cinema Action

John Malkovich e Tyrese Gibson in un action. Un ex marine viene preso in ostaggio da alcuni terroristi insieme a sua figlia.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Jupiter – Il destino dell’universo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film delle sorelle Wachowski con protagonisti Channing Tatum, Mila Kunis ed Eddie Redmayne.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Django Unchained, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz in un film di Quentin Tarantino. Un ex schiavo deve salvare sua moglie.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ghostbusters: Legacy, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi, con Paul Rudd e Carrie Coon.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del fortunato Biancaneve e il cacciatore, con la star Chris Hemsworth che riprende i panni di quest’ultimo.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Al confine del mondo – La vera storia di James Brooke, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jonathan Rhys Meyers in un biopic su un avventuriero inglese del XIX secolo.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

44 Inch Chest, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ray Winstone e Tom Wilkinson in un thriller. Dopo un tradimento, un uomo viene convinto a rapire e torturare l’amante della donna.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Resta con me, ore 21:25 su Rai 1

Francesco Arca in una serie tv. Un vice questore deve combattere il crimine e riconquistare sua moglie.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Rain Man – L’uomo della pioggia, ore 21:15 su La7

Tom Cruise e Dustin Hoffman in un film pluripremiato. Un uomo scopre di avere un fratello autistico a cui i genitori hanno lasciato la sua eredità.

Irlanda-Francia, ore 21:00 su TV8

Gara di qualificazione ai prossimi europei per la Nazionale di Deschamps.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.