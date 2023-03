Belen Rodriguez a “Inside”: “Stefano De Martino mi ha tradito, ma gli ho spezzato le ossa”

La conduttrice de “Le Iene”, intervistata nello speciale del programma di Italia 1, parla della fedeltà del marito e di come hanno ritrovato la serenità

Belen Rodriguez torna a parlare della sua vita privata e dell’amore che la lega da anni al marito Stefano De Martino. Intervistata a “Inside” (lo speciale de “Le Iene“) in una puntata dedicata interamente all’amore, la showgirl e conduttrice del programma di Italia 1 non si risparmia e parla della fedeltà nel suo rapporto. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino“, dichiara intervistata a più riprese da Nina Palmieri che le chiede come ha fatto a tenere a bada il ballerino. “Non lo tengo a bada. Le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta“, confessa la showgirl.

Belen e Stefano si sono sposati nel 2013. Dal loro amore è nato Santiago, ma la coppia a partire dal 2015 ha attraversato alcune crisi e ha interrotto più volte la relazione. L’ultima volta nel 2020 sempre a causa delle incompatibilità caratteriali, anche se non sono mai mancate le voci di presunti tradimenti.

Nel 2021 dalla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è nata Luna Marì. Il fidanzamento è finito dopo poco e nel 2022 la showgirl e Stefano De Martino sono ritornati insieme. Nonostante le diverse separazioni i due non hanno mai divorziati e ancora oggi sono marito e moglie.

Ospite a Italia 1, la conduttrice tv spiega la sua visione dell’amore. “Per me è quando riesci ad amare senza ricevere nulla in cambio”. E sulla monogamia dichiara: “A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”, considera Rodriguez.