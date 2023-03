“Amici 22”, la “gelosia” di Giorgia dopo il bacio tra Cuccarini e Emanuel Lo: “Vi sta prendendo un po’ la mano…”

La cantante ha replicato ironica su Instagram, dopo aver visto il balletto sensuale del compagno in tv

Nell’ultima puntata del serale di “Amici 22” il bacio inaspettato tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha lasciato tutti senza fiato. La prima a essere rimasta stupita è stata Maria De Filippi che ha chiesto al coreografo se avesse avvisato la compagna Giorgia. “Ci è abituata, dovremmo stare tranquilli”, ha replicato lui. Via social la cantante ha replicato “gelosa”: “Questa faccenda vi sta prendendo un po’ la mano…”.

Emanuel Lo e il bacio con la Cuccarini: “Giorgia ci è abituata”

Per il guanto di sfida tra professori, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno ballato sensuali sulle note di “Brivido Felino” di Mina e Celentano. La coreografia si è conclusa con un bacio a fior di labbra. Subito dopo l’esibizione Emanuel ha precisato: “L’ho detto a Giorgia, dicendo che mi hai costretto tu Maria. Ma è abituata, dovremmo stare tranquilli”. La conduttrice, però, si è scherzosamente tirata indietro e ha replicato: “Ma non è vero che te l’ho chiesto io!”. Anche la Cuccarini aveva avvisato via social la cantante del siparietto sexy che avrebbe coinvolto il fidanzato. “Stasera, un ‘guanto prof’ sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”, aveva cinguettato la showgirl.

Giorgia: “Mi devo preoccupare?”

Via Twitter era arrivata la risposta ironica di Giorgia: “Mi devo preoccupare?”. La cantante può dormire sonni tranquilli, il suo rapporto con Emanuel dura da oltre 20 anni e sa benissimo che quello che succede in pista fa parte del suo lavoro. “Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po’ la mano. Ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi!”, ha commentato Giorgia dopo aver visto l’esibizione. I ballerini hanno inoltre rassicurato che anche Silvio Testi, marito della Cuccarini, l’ha presa bene: “Nel giorno del compleanno di Mina, abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di ‘Brivido Felino’. Per la cronaca, tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti”.