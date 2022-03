Roar: Nicole Kidman mangia fotografie nello strambo trailer ufficiale della serie antologica di Apple TV+

Gli otto episodi della dark comedy creata dalle ideatrici di GLOW Carly Mensch e Liz Flahive arrivano in streaming il 15 aprile

Nicole Kidman mangiatrice compulsiva di fotografie e Merritt Wever che si innamora di un’anatra? Ok, ammettiamo che questo proprio non ce lo aspettavamo. Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale di Roar, una nuova serie antologica che debutterà in streaming il 15 aprile. Creata dalle ideatrici di GLOW Carly Mensch e Liz Flahive, è descritta come un’antologia che racchiude una 8 racconti comici e occasionalmente oscuri con protagoniste femminili. A giudicare dalla clip che vedete qui in basso, si presenta come una serie davvero particolare. E particolare è dire poco.

La trama di Roar

Le protagoniste di Roar sono donne ordinarie alle prese con circostanze piuttosto straordinarie. La serie si basa su un libro di racconti di Cecelia Ahern la quale ha raccolto 30 storie diverse in cui le protagoniste sono donne resilienti che hanno a che fare con una contraddizione, un dilemma o un problema assurdo della loro vita. Per Roar ne sono state scelte otto (una per ogni episodio di 30 minuti) che verranno naturalmente narrate da un punto di vista squisitamente femminile utilizzando un mix di realismo e immaginazione.

Il cast stellare e i personaggi incredibili

Il trailer ci dà un assaggio dei personaggi incredibili che conosceremo nella serie, interpretati da attrici altrettanto straordinarie. Nicole Kidman interpreta una donna che non può fare a meno di ingurgitare fotografie. Nel trailer vediamo suo marito, interpretato da Simon Baker, che osserva che mancano molte foto. “Le ho mangiate”, dice candidamente lei. Un altro episodio si concentra su una donna (la vincitrice di un Emmy Merritt Wever vista in Nurse Jackie e Unbelievable) che intrapende una relazione romantica con un’anatra. Issa Rae (Insecure) è invece un’autrice che scompare improvvisamente durante un incontro a Hollywood mentre Cynthia Erivo (Genius: Aretha) recita nei panni di una madre che scopre misteriosi segni sua pelle.

Betty Gilpin (che aveva già lavorato in GLOW con Carly Mensch e Liz Flahive) è una moglie che viene messa letteralmente su una mensola dal marito, mentre Alison Brie è un fantasma che decide di aiutare le forze dell’ordine a risolvere il suo stesso omicidio. Completano il cast Meera Syal (Yesterday), Fivel Stewart (Atypical) e Kara Hayward (Haters Back Off!). Noi siamo già molto curiosi di vedere Roar, e voi?

