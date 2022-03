Ilary Blasi, Nicola Savino svela cosa fa quando l’Isola dei Famosi va in pubblicità

L’opinionista del reality show la riprende e condivide il video sul social. La conduttrice 40enne per la seconda puntata sceglie un look ‘retato’ color glicine

Ilary Blasi per la seconda puntata dell’Isola dei Famosi sceglie un look color glicine con un dettaglio scintillante. Bella e sorridente, la 40enne ha in mano saldamente le redini del suo show su Canale 5. Nicola Savino, opinionista del reality, la sorprende col suo telefonino e così svela cosa fa la bionda 40enne quando il programma va in pubblicità…

“Tutto il tempo, quando c’è la pubblicità, Ilary si mette qui perché così si siede”, spiega Savino mentre mostra la Blasi comodamente accomodata sulla sua sedia, quella che lui occupa abitualmente, nella clip condivisa nelle sue IG Stories.

Ilary lo ascolta e controbatte, mostrando le gambe: “C’ho due caviglie che so’ due zampogne”. Le si gonfiano a causa dei tacchi altissimi portati per così tante ore durante la diretta tv. Nicola, ironico più che mai, replica: “Ed è subito Sora Lella”, facendo riferimento al dialetto romano usato dalla presentatrice.

L’ex Letterina indossa un abito effetto rete con strass iridescenti lungo fino a metà polpaccio, girocollo e senza maniche. Sopra, porta una giacca doppio petto viola con manica arricciata custom made. L’outfit è firmato Patrizia Pepe. Ai piedi scarpe décolleté Le Silla, modello Ivy, sempre dello stesso colore.

