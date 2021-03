Maria Elena Boschi e il fidanzato Giulio Berruti, nuovi giochi d’amore sulla spiaggia…

Il compagno della deputata di Italia Viva tira pugni… e baci: prende lezioni di boxe in spiaggia mentre lei – come mostrano le immagini esclusive di Oggi – lo guarda adorante e sognante

Maria Elena Boschi guarda adorante il fidanzato Giulio Berruti che, a Palo Laziale, Roma, prende lezioni di boxe. Guardate le foto esclusive di Oggi: la deputata di Italia Viva 40enne, seduta su un vecchio tronco sulla spiaggia con la giacca dell’attore sulle spalle, aspetta che il compagno 36enne termini la lezione…. con un bel bacio.

LO ASPETTA SU UN TRONCO

Si sa come sono i primi tempi di un amore: qualunque cosa faccia l’amato, si sospira ammirate. Anche quando da ammirare non c’è poi molto. Prendete Maria Elena Boschi. Mentre il suo compagno, l’attore e dentista Giulio Berruti, prende lezioni di pugilato su una spiaggia vicino a Roma, lei lo aspetta seduta su un tronco abbandonato, riparandosi dal freddo con la giacca di lui, scattandogli foto mentre tira pugni (sui paracolpi del trainer) e aspettando il lieto fine, un bacio. Che gli dà senza togliere la mascherina, per evitare – forse – le polemiche seguite a una paparazzata in cui per baciarsi le avevano tolte…

LUI È ALLE PRIME ARMI

Meb (come la chiamano tutti) assiste all’allenamento con l’aria sognante, nonostante le foto dimostrino che, almeno in fatto di boxe, Giulio è davvero alle prime armi: tiene la guardia troppo bassa (coi guantoni non abbastanza alti da proteggere il viso) e scompone la posizione quando colpisce (il gomito, per esempio, è troppo alto…). Errori frequenti tra chi inizia, che Berruti correggerà presto: il suo trainer, Michael Magnesi, detto Lonewolf (Lupo solitario), è l’attuale campione del mondo Ibo nella categoria dei pesi super piuma.











