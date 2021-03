Buongiorno mamma, la fiction con Raoul Bova: quando va in onda e trama

La nuova serie tv di Canale 5 vede tra i protagonisti anche Maria Chiara Giannetta, attrice anche in Don Matteo, ed Erasmo Genzini, reduce dal successo di Che Dio ci aiuti 6

Le grandi fiction approdano anche sull’ammiraglia Mediaset, dopo il riscontro positivo ricevuto con Svegliati Amore Mio, con una struggente Sabrina Ferilli, a metà aprile arriverà Buongiorno Mamma, la nuova fiction con protagonista Raoul Bova. L’attore romano dopo la partecipazione speciale in Made in Italy, dove ha interpretato Giorgio Armani, sarà il protagonista della commedia familiare.

Buongiorno mamma andrà in onda, salvo variazioni di palinsesto, a partire da mercoledì 14 aprile. Terrà compagnia per 6 puntate, (l’ultima segnata per il 19 maggio) composte da due episodi ciascuna. La regia è di Giulio Manfredonia ed è prodotta da Rti e da Lux Vide.

La serie si aprirà con un espediente ormai molto usato in sceneggiatura, quello dei flashback. Si conosceranno a fondo le storie di tutti i protagonisti e si avrà una panoramica completa del presente che verrà raccontato. La vicenda è, infatti, ambientata tra il 1995 e il 2013, entrambe date fondamentali per la storia. Al centro della narrazione troviamo la famiglia Borghi, composta da papà Guido, mamma Anna e i loro quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino.

A metà degli anni ’90, Guido e Anna, dopo alcune peripezie, riescono a sposarsi e a vivere sereni fino al 2013, momento in cui accade l’imprevedibile. Anna, rimane coinvolta in un brutto incidente che la porterà a rimanere in coma. A questo punto sarà Guido a prendere in mano le redini della loro famiglia, in attesa che la donna possa risvegliarsi dal suo sonno.

I figli crescono e il papà dovrà fare i conti con la loro adolescenza che inizia a creargli non poche preoccupazioni e problemi, soprattutto con Sole che rimane incinta molto giovane. La ragazza sarà sommersa dalle domande e dovrà combattere con tutte le difficoltà del caso, tra cui la scelta di rimanere con il padre del figlio che porta in grembo. Le problematiche della figlia adolescente si mischieranno anche con le vicende dell’infermiera Agata che entrerà a far parte, in qualche modo, della famiglia Borghi e che costringerà i componenti a porsi domande sul proprio passato.

Il cast di Buongiorno Mamma

Nel cast troveremo il protagonista Raoul Bova, nei panni di Guido. Anna, invece, sarà Maria Chiara Giannetta, conosciuta dal grande pubblico per il suo personaggio in Don Matteo. I quattro figli della coppia saranno interpretati da Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (la piccola Sole) e Matteo Bartocci (Michelino).

All’interno della fiction Mediaset, ritroveremo anche Serena Autieri, Beatrice Arnera ed Erasmo Genzini. Quest’ultimo reduce dal successo di Che Dio ci aiuti 6, già attore anche in L’Isola di Pietro, proprio con Raoul Bova.







