Trono Over Gemma: “Questione di ore!”, dopo l’amore nuovo scontro

Gemma Galgani, dopo Uomini e Donne la quarantena: come sta passando la Dama queste giornate

Come tutti noi anche Gemma Galgani sta passando la sua quarantena in casa. Non sappiamo come la Dama di Uomini e Donne Over si senta ma immaginiamo che sia forte il senso di solitudine, visto che ne aveva già parlato in trasmissione quando ammise di essersi sentita non proprio benissimo senza aver ricevuto chiamate da nessuno. Nonostante questo Gemma trova sempre il modo per tirarsi su di morale, magari anche parlando con Ida Platano e le altre amiche conosciute durante il Trono Over, e andare avanti. Oggi ad esempio ha voluto parlare a tutti di un’intervista che ha rilasciato a Uomini e Donne magazine.

In questo momento così complicato, triste e desolante per tutti noi – così ha esordito la Dama di Uomini e Donne Over –, abbiamo forse anche bisogno di un po’ di leggerezza o comunque di qualcosa che ci distragga la mente e la lettura, in generale, è un ottimo strumento per estraniarsi e rifugiarsi nel mondo che più preferiamo. A tal proposito – ha poi aggiunto –, vi è un nuovo capitolo della mia vita, su Uomini e Donne Magazine… È il racconto di quando sia io che il mio futuro marito, in seguito al nostro colpo di fulmine, ci siamo decisi a lasciare i rispettivi fidanzati per poi ritrovarci liberi di vivere il nostro amore, più felici ed incoscienti che mai. Anche leggere d’amore fa bene… Sempre…”. Per i fan insomma un nuovo capitolo della vita di Gemma che non tutti conoscono: come sapete, la Dama è stata anche sposata e i dettagli che la rivista pubblicherà ci permetteranno di scoprirne a fondo il passato.

Nonostante i toni delicati usati da Gemma un account fake le ha comunque fatto notare di non riuscire a pensare ad altro se non alle difficoltà che tutti stiamo vivendo a causa del Covid-19: “Scusa – queste le parole – ma io ora non riesco a pensare a nulla tranne ai morti di tutti i giorni, neppure figlia e nipote mi distolgono fa questo pensiero, penso ai parenti che non possono neppure accompagnare i loro cari per l’ultimo saluto”. Non un messaggio di accuse ma evidentemente qualcosa che a Gemma ha dato fastidio, e soprattutto non il primo post dell’account in questione, viste le parole usate da Gemma in risposta: “Cara, tu sei un fake ma non preoccuparti che sono molto vicino a sapere chi sei! Questione di ore!”. Problemi con gli hater dunque anche in quarantena. E non è neanche la prima volta. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!































Gossipetv.com