Mediaset regala 2 mesi di cinema a Oss del Gruppo S.Donato

Il Gruppo Mediaset (nella foto, l’a. d. Pier Silvio Berlusconi) ha deciso di regalare due mesi di cinema alle famiglie di medici, infermieri e operatori dell’azienda ospedaliera Gruppo San Donato, attiva con 44 strutture sanitarie a Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Bologna. Mediaset ha deciso di mettere a disposizione il catalogo di Infinity, la piattaforma video streaming on demand fondata dal Gruppo, che oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K comprende migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia. Il personale del Gruppo San Donato e i loro nuclei familiari, saranno dotati di un codice che permetterà di accedere al servizio senza bisogno di inserire gli estremi della carta di credito. Un modo, quello di Mediaset, afferma una nota, per mostrare riconoscenza e sostenere il prezioso lavoro che quotidianamente portano avanti le persone del Gruppo San Donato con il sostegno delle proprie famiglie.