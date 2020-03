Eros Ramazzotti e Roberta Morise: dove e come si sono conosciuti

Roberta Morise nuova fidanzata di Eros Ramazzotti: come è nata la storia d’amore

Eros Ramazzotti e Roberta Morise stanno insieme. Nonostante i numerosi gossip i diretti interessati non hanno ancora smentito: segno che tra i due il sentimento esiste ed è pure forte. Ma allora perché non confermare? Per il momento il cantante e la conduttrice Rai preferiscono andare con i piedi di piombo. Fonti vicine ad Eros e Roberta hanno assicurato al settimanale Gente che i due vogliono vivere questa liaison in maniera intima e riservata, lontano dal clamore mediatico. Difficile per chi lavora da anni nel mondo dello spettacolo… Ma dove e quando si sono conosciuti Ramazzotti e la Morise? Galeotto è stato il piccolo schermo e I Fatti Vostri, programma che la Morise conduce dal 2018 insieme a Giancarlo Magalli.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Gente, nel numero in edicola da venerdì 27 marzo, Eros Ramazzotti avrebbe visto Roberta Morise in tv. Per l’artista sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto da procurarsi il numero della presentatrice tramite alcuni amici in comune. Da parte di Eros sarebbe dunque iniziato un serrato corteggiamento via Whatsapp. I messaggini sarebbero andati avanti per settimane prima di un incontro vis a vis. Appuntamento che sarebbe andato alla grande anche se poi il Coronavirus avrebbe frenato questa bella liaison.

L’emergenza Coronavirus avrebbe frenato la relazione tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Lui vive a Milano mentre lei a Roma, dove continua a condurre I fatti vostri, uno dei pochi programmi Rai ancora in onda. Per il momento, quindi, Ramazzotti e la Morise non riuscirebbero più a vedersi ma si accontenterebbero di lunghe video chiamate. La tecnologia aiuterà o allontanerà i neo innamorati? Intanto, mentre Eros torna a sorridere, l’ex moglie Marica Pellegrinelli ha deciso di chiudere con Charley Vezza, conosciuto la scorsa estate.

Roberta Morise è una showgirl e conduttrice televisiva calabrese. Dopo Miss Italia si è fatta conoscere a L’Eredità e a I Migliori Anni. Per un lungo periodo ha condotto Easy Driver prima di approdare, nel 2018, a I fatti vostri. Ha amato Carlo Conti e il tennista Potito Starace. Lo scorso anno ha chiuso una relazione importante con Luca, imprenditore svizzero nonché cognato dell’ex Miss Italia Claudia Andreatta.























