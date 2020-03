Elena Santarelli festeggia Greta: torta casalinga in famiglia

La showgirl prepara la festa con il marito Bernardo Corradi e il figlio Giacomo

“Grazie a tutti per gli auguri. Siamo grati per essere con i nostri figli a casa in salute”. Elena Santarelli ha festeggiato il compleanno della piccola Greta insieme al marito Bernardo Corradi e al primogenito Giacomo. Per l’occasione ha preparato una bellissima torta: “la prima… sono soddisfatta” scrive mostrando le fasi di preparazione in cucina. E poi palloncini e musica per la festeggiata.



