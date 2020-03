Coronavirus, il dramma di Guillermo Mariotto: “Temo per mia madre, è in quarantena in Venezuela”

«L’addio a “Ballando con le stelle“? Doversoso, necessario, non potevamo sorridere quando in Italia si celebrano così tanti funerali a causa del coronavirus» parola di Guillermo Mariotto stilista e direttore creativo della storica maison di alta moda Gattinoni e noto al grande pubblico come giudice del talent tv Rai condotto da Milly Carlucci.



Lo stilista ha poi svelato una sua personale preoccupazione: «Mia madre, medico, è in quarantena da gennaio nella sua casa in Venezuela, i miei fratelli, le mie sorelle, i mie nipoti abitano in diversi Paesi dell’Europa. Non nascondo i miei timori e le mie paure per quello che sta accadendo nel mondo».



«Stavamo correndo troppo – è la cosiderazione successiva – Forse abbiamo esagerato. Ci troviamo ora di fronte ad una drammatica presa di coscienza. Costretti a dover resettare la nostra esistenza».



«Anche io vivo recluso in casa, tra momenti di sconforto e di rabbia, ma anche di speranza. Sto disegnando gli abiti della prossima collezione, sarà lieve, purissima. Continueremo a sfilare sulle passerelle, perché la moda è bellezza. E mai come oggi ne abbiamo immenso bisogno».

Elena Benelli, ilgiornale.it