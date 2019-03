Tv: prostituzione e sex toys, al via “Sex & Economy” su Pop Economy

Pop Economy racconta senza tabu’ i numeri dei business a luci rosse, dai guadagni stellari di prostitute e “camgirl”, ai miliardi della nuova industria del porno, senza tralasciare il mercato dei sex toys, le cripto valute a luci rosse, insomma tutto il denaro che ruota intorno al sesso. Che piaccia o no, l’economia legata alla sessualita’ produce introiti da capogiro attraverso modalita’ diverse, che, talvolta toccano l’illegalita’. Sono i temi trattati dal 28 marzo, in prima serata, alle ore 21.00 su canale Pop Economy parte la rubrica ‘Sex & Economy‘ condotta da Laura Avalle. L’indotto della prostituzione si stima, ad esempio, intorno ai 5 miliardi di euro, mentre le escort “top class” possono arrivare a guadagnare dai 6 ai 15 mila euro al mese, senza contare tutti gli eventuali extra. La crisi, poi, ha determinato l’esplosione del fenomeno delle “camgirl” per cui circa 18 mila donne, per la maggior parte studentesse universitarie, trascorrono circa 6 ore al giorno davanti ad una webcam, per un guadagno che puo’ superare i 2.000 euro al mese. In piu’, internet ha determinato una rapidissima evoluzione dell’industria del porno, per cui il vecchio playboy ha ceduto il passo ai siti web, che occupano ben il 12% della rete, per un valore di mercato di oltre 100 miliardi di dollari l’anno. Parallelamente continua a crescere l’industria dei sex toys, che vale oltre 20 miliardi di dollari in tutto il mondo e che annovera le donne tra i maggiori acquirenti. Naturalmente, il mercato dei gadget del sesso vive tanto nei sexy shop quanto in rete, dove, tra l’atro, oggi e’ possibile fare acquisti in forma anonima tramite i Titcoin, criptovaluta peer-to-peer, progettata ed immessa sul mercato dell’intrattenimento a luci rosse nel 2014, allo scopo di proteggere la privacy degli acquirenti. Il Titcoin, peraltro, ha una capitalizzazione di mercato di circa 1 milione e 200 mila euro. In circolazione ci sono 45 milioni di coins, con un valore pari a 0.027 euro per singolo coin, che, nell’ultimo anno, e’ cresciuto vertiginosamente. Accanto a tutte queste voci di bilancio, non bisogna dimenticare quella costituita dai siti di incontro, che ieri non esistevano ed oggi valgono oltre 2,2 miliardi di dollari di fatturato solo negli Stati Uniti, con una crescita di 100 milioni di dollari l’anno. Infine, in questo panorama non mancano le note negative, da un lato, infatti, nel nostro paese la voce di spesa per i preservativi e’ tragicamente bassa rispetto alla media europea, dall’altra proliferano tutti quei fenomeni come Sextortion, revenge porn, slut shaming, che implicano ricatti ed estorsioni a sfondo sessuale.