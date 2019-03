L’Eredità, Flavio Insinna commuove tutti con il suo omaggio a Frizzi

Una standing ovation commovente a L’Eredità, per ricordare Fabrizio Frizzi a un anno dalla sua morte. Flavio Insinna dedica un pensiero speciale all’ex “padrone di casa” del quiz di Raiuno, esordendo così nella puntata andata in onda martedì 26 marzo: “Stasera la puntata comincia da qua. Questa è la porta della casa de L’Eredità. Noi tutti i giorni entriamo da qua e tutti i giorni veniamo accolti da Fabrizio che ci saluta e ci regala il suo sorriso, anche stasera”. Momenti di silenzio, poi l’emozionante tributo di pubblico e “Professoresse” in studio, tutti in piedi.

