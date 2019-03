Camilleri, arriva l’inedito per il giallo mondadori

Con il romanzo inedito ‘Km 123’ di Andrea Camilleri e una riproposta di “classici” prendono il via il 26 marzo i festeggiamenti per i 90 anni de ‘Il giallo Mondadori’. I primi quattro polizieschi, con l’inedita veste grafica gialla, uscirono nel giugno 1929 dando inizio a una delle collane più longeve del panorama editoriale. In ‘Km 123′, pieno di humor e mistero, tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale per un brutto tamponamento sull’ Aurelia. A riaccendere il telefonino è Giuditta, la moglie di Giulio che di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l’inizio di una commedia rosa ma un testimone sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente bensì un tentato omicidio. Tra le prime ristampe di classici, con nuova veste grafica e formato, escono ‘La donna della domenica’ di Fruttero&Lucentini, ‘Il caso Kodra’ di Renato Olivieri, ‘I quattro giusti’ di Edgar Wallace e ‘La strana morte del signor Benson’ di S.S. Van Dine.

Per l’anniversario, dopo Camilleri, arriveranno in libreria altre novità di autori italiani tra cui Francesco Caringella, Gianrico Carofiglio, Pietro Colaprico, Giancarlo De Cataldo, Marcello Simoni, Valerio Varesi, affiancate dalle ristampe di ‘classici’ della collana. Dall’uscita di quelle copertine gialle nel giugno 1929 in Italia, unico Paese al mondo, si parla di “gialli” intendendo un intero genere letterario. Come dice lo stesso Camilleri: “Il mystery si chiama ‘giallo’ solo in Italia. Il giallo non come colore in sé e nemmeno come significazione simbolica, ma il giallo in quanto colore di copertina”.

I primi autori pubblicati nel 1929 furono: S.S. Van Dine con ‘La strana morte del signor Benson’, E. Wallace con ‘L’uomo dai due corpi’, R.L. Stevenson con ‘Il club dei suicidi’, A.K. Green con ‘Il mistero delle due cugine’. Un successo immediato con oltre 50.000 copie vendute nel primo mese. Da allora ‘Il Giallo Mondadori’ è sempre uscito nelle edicole, arrivando a pubblicare 3.200 fascicoli nella serie regolare, più altri 1.400 nei Classici e un altro migliaio fra Speciali e numeri extra. Oggi pubblica oltre 40 titoli l’anno con un venduto di quasi 150.000 copie.

ANSA