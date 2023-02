Yoko Ono lascia New York dopo 50 anni: si trasferisce in campagna

Decisione definitiva dell’artista vedova di John Lennon, oggi 90enne. Prende residenza nella tenuta vicino Franklin, acquistata nel 1978

Yoko Ono lascia New York. Dopo 50 anni, la vedova di John Lennon ha deciso di trasferirsi in una tenuta nel nord dello Stato che lei e il marito acquistarono nel 1978. Lo riporta il New York Post. L’artista giapponese ha trascorso tutta la sua vita nel lussuoso appartamento dell’iconico Dakota Building, davanti al quale l’8 dicembre del 1980 la leggenda dei Beatles fu assassinata. “Vive tranquilla, lontana dai riflettori”, hanno riferito al tabloid fonti vicine alla famiglia.

Yoko Ono, durante la pandemia di Covid, aveva deciso di trasferirsi nella tenuta vicino Franklin, una cittadina di 340 anime. Ora, 90enne e con diversi problemi di salute, pare che non la voglia più lasciare.

Di recente, Yoko Ono aveva rivelato che, quando ancora viveva a New York, era solita fare lunghe camminate, anche di 8 chilometri, per combattere la depressione.

La residenza principale della tenuta nello Stato di New York ha quattro camere da letto e due bagni e all’esterno c’è un orto dove la vedova di Lennon coltiva ortaggi e verdure.