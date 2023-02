Maurizio Costanzo, Maria De Filippi riceve le condoglianze della gente

Tantissime persone sono accorse alla camera ardente del giornalista per un ultimo saluto

Maria De Filippi ha stretto la mano a moltissime persone accorse alla camera ardente allestita in Campidoglio per un ultimo saluto a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio.

Con lo sguardo nascosto dagli occhiali da sole, la conduttrice ha salutato commossa la gente comune e i personaggi del mondo dello spettacolo.

Sono accorsi in tantissimi a dare un ultimo saluto a Maurizio Costanzo nella camera ardente in Campidoglio. Oltre ai molti personaggi del mondo dello spettacolo, da Fiorello ad Alessandro Preziosi, e a quelli della politica, come Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, anche le persone comuni che per tanti anni hanno seguito con affetto il giornalista e i suoi programmi tv hanno voluto portare le loro condoglianze a Maria De Filippi.

La commozione della famiglia

Nella camera ardente allestita per Maurizio Costanzo, accanto a Maria De Filippi c’era anche Gabriele, il figlio adottivo della coppia. I due, seduti l’uno accanto all’altro e con le mani intrecciate, sono stati fotografati in un momento di commozione. Sabato mattina ad accogliere il feretro c’erano i due dei figli del giornalista scomparso, il regista Saverio Costanzo con Camilla Costanzo, sceneggiatrice, mentre la conduttrice è entrata da un ingresso laterale.

L’affetto della gente

Intorno al feretro, sul quale è stata posta una foto del giornalista sorridente, sono state disposte tante rose bianche e la cartellina nera lucida per i 40 anni del Maurizio Costanzo Show. Molte delle persone che si sono recate alla camera ardente hanno depositato fiori, doni e lettere: piccoli oggetti a testimonianza di un grande affetto. I funerali solenni, disposti dal ministero della Cultura, si terranno invece lunedì 27 febbraio alle 15 presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo.