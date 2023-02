“Grande Fratello Vip”, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria tra tira e molla e incomprensioni

Dopo un’ulteriore discussione, la coppia torna a parlare delle loro incomprensioni e sembra ritrovare nuovamente la serenità

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” i Donnalisi non sembrano avere intenzione di mettere un punto alle loro incomprensioni e tra allontanamenti e riavvicinamenti la loro storia continua ad animare le giornate.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si ritrovano di fronte a un nuovo confronto. La mancanza di attenzioni, la scarsa fiducia, la gelosia nei confronti di Antonino e l’amicizia con Micol Incorvaia: i temi che affrontano sono i soliti e i loro punti di vista sempre opposti. Infastidito dalle solite accuse di Antonella, Edoardo perde la pazienza a causa delle intromissioni costanti di tutti gli altri presenti.

I temi del dissidio

Antonella ed Edoardo si appartano per discutere faccia a faccia delle loro incomprensioni e ancora una volta i loro discorsi si concentrano su Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia. “Io sarei stata disposta a tutto per farti stare bene” dice Antonella, dichiarandosi disponibile a rinunciare a frequentare Antonino a differenza di Edoardo che, al contrario, non vuole rinunciare alla sua amicizia con Micol. Il ragazzo crede che il rapporto di Antonella con Antonino non sia minimamente paragonabile a quello che lui ha con Micol e che la sua fidanzata stia insistendo così tanto soltanto a causa di una rivalità personale con l’amica. I due dibattono a lungo sui problemi che li portano sistematicamente a scontrarsi, dalle provocazioni volontarie di Antonella al cambiamento di Edoardo e la sua amicizia con le persone che da sempre parlano male di lei.

Riavvicinamento nonostante le distanze

Nonostante tutto, basta comunque uno sguardo a far dimenticare a Edoardo le ragioni delle loro discussioni e tra una risata e l’altra i due sembrano comunque riuscire a ritrovarsi. “Io ho davvero pensato che tu non mi ami, perché?” chiede Antonella ed Edoardo prontamente ribatte: “Perché mi sono distaccato, perché non voglio più soffrire”. “Mi ami ancora?” chiede l’ex schermitrice, alla ricerca di nuove conferme che riceve immediatamente.

Ancora una volta i Donnalisi mettono da parte i problemi mentre i loro punti di vista sono molto distanti e nessuno dei due sembra essere disposto a scendere a compromessi per mettere definitivamente fine alle loro incomprensioni.