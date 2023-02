Film stasera in TV da non perdere lunedì 27 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 27 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Bullet Train, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Brad Pitt in un’avvincente commedia action. Un sicario sale su un treno per rubare una valigia ma scopre di essere circondato da criminali.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Governance – Il prezzo del potere, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni in un dramma. Il manager di un gruppo petrolifero prepara una vendetta contro chi lo ha coinvolto in un’inchiesta.

Cinquanta sfumature di grigio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Primo capitolo di una trilogia di film a sfondo sensuale ed erotico tratto da una saga di romanzi.

L’ultimo volo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Marion Cotillard in una romantica avventura. Un’aviatrice sorvola il Sahara alla ricerca del suo uomo.

Il padrino – Parte III, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Terzo e ultimo capitolo della saga de Il Padrino, con Al Pacino e Francis Ford Coppola alla regia.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Bugiardo Bugiardo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jim Carrey è un avvocato che per un desiderio del figlio non riesce a dire più bugie.

Il nome del figlio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Alessandro Gassmann e Micaela Ramazzotti in un remake italiano di una commedia francese. La rivelazione del nome di un nascituro genera una lite in due coppie.

Nessuno mi può giudicare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Raoul Bova, Paola Cortellesi e Rocco Papaleo in una commedia. Una donna asfissiata dai debiti dopo la morte del marito decide di diventare una escort.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Open Arms – La legge del mare, ore 21:15 su Sky Cinema Due

L’incredibile storia vera di Omar Camps, il fondatore di Open Arms.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Fiori sopra l’Inferno – I casi di Teresa Battaglia, ore 21:25 su Rai 1

Elena Sofia Ricci nella fiction tratta dai romanzi di Ilaria Tuti.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

L’uomo della pioggia, ore 21:15 su La7

Un giovane laureato conduce un’aspra battaglia legale contro un’assicurazione che non risarcisce un malato di leucemia.

Venom, ore 21:30 su TV8

Tom Hardy nel film sul personaggio Marvel. Eddie Brock, giornalista d’assalto, viene infettato da una creatura aliena che gli dà poteri straordinari.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.