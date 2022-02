Van De Sfroos, arriva doppio show a Milano al Dal Verme

Davide Van De Sfroos, tornato sulle scene musicali a distanza di sette anni dal precedente lavoro in studio, arriva a Milano con un doppio show, al Teatro Dal Verme, domani (già sold out) e martedì 1 marzo. Reduce dal successo dell’ultimo disco di inediti Maader folk, uscito lo scorso 17 settembre per Bmg/MyNina e subito balzato in top5 FIMI/GfK nella settimana di debutto, il Maader tour prodotto da MyNina, approda in città. “Maader folk aveva voglia di mettersi in viaggio, dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che questa volta non è soltanto geografico ed emotivo, ma molto simile a un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti voi che avete aspettato fino ad ora, con affetto e pazienza, questo momento. E allora che Maader tour sia!” scrive l’artista. Van De Sfroos, all’anagrafe Davide Enrico Bernasconi, è pronto ad accompagnare lo spettatore nel viaggio coinvolgente del nuovo live, 15 tracce, tra cui i singoli Gli Spaesati e Oh Lord, Vaarda Gio feat. Zucchero Sugar Fornaciari, che ora lo riportano al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicinano a sonorità inedite, curiose e sperimentali. Canzoni piene di storia e di storie, autentiche istantanee del sentire odierno del cantautore comasco, narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana. Sul palco insieme a Davide Van De Sfroos i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica).