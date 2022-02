Tom Brady, la leggenda del football protagonista di una commedia per Paramount

L’ex giocatore della NFL reciterà e produrrà un road trip movie dal titolo “80 for Brady”. Nel cast ci saranno anche Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field

Tom Brady, la leggenda del football americano che all’inizio di quest’anno ha annunciato il proprio ritiro dal mondo dello sport, sarà protagonista e anche produttore di una commedia per Paramount intitolata 80 for Brady, molto autobiografico e in cui l’ex giocatore interpreterà se stesso.

Si tratterà di un road trip movie e sarà caratterizzato da un ricchissimo cast, che vede riuniti sullo stesso set Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field, tra gli altri.



Tomlin nel 2018 ha recitato in Spider-Man: Into the Spider-Verse diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman e recentemente ha lavorato alla serie Netflix Grace e Frankie assieme a Jane Fonda, la cui messa in onda dell’ultima stagione è prevista entro la fine di quest’anno.

Jane Fonda, oltre a essere – assieme a Tomlin – una delle due protagoniste di Grace e Frankie, reciterà nel prossimo film d’animazione Luck, il primo lungometraggio di Skydance Animation.



Invece Rita Moreno ha fatto parte del cast di West Side Story del 1961 (diretto da Robert Wise e Jerome Robbins), presenziando anche al recente remake, quello uscito nel 2021 per la regia di Steven Spielberg.

Sally Field si è calata nei panni del personaggio della zia May nel film The Amazing Spider-Man (diretto da Marc Webb). Recentemente l’abbiamo vista nella serie televisiva AMC Dispatches from Elsewhere.



Per quanto riguarda l’ex giocatore della NFL, sappiamo che ormai Tom Brady ha abbandonato definitivamente la carriera sportiva ma siamo comunque felici del fatto che si sia dato a una nuova carriera, altrettanto spettacolare: quella cinematografica.



Secondo The Hollywood Reporter, il leggendario ex giocatore di football si occuperà di produrre la pellicola e reciterà nella parte di se stesso, il tutto per Paramount Pictures.

Il film sarà prodotto da Paramount Pictures ed Endeavour Content; l’inizio delle riprese è previsto per questa primavera.

Per ora non è stata annunciata nessuna data ufficiale in cui vedremo 80 for Brady.

LA TRAMA

Secondo le prime indiscrezioni, il film sarà il tipico road trip movie, ossia una commedia on the road che presenta al centro, come fulcro narrativo, un viaggio.

Alcuni amici decidono di mettersi in viaggio, appunto, per assistere al Super Bowl 2017 al fine di vedere il loro idolo, Tom Brady.

Ciò che accadde davvero all’evento sportivo di quell’anno è stata la sconfitta degli Atlanta Falcons da parte dei New England Patriots, la squadra a cui apparteneva Brady. In quell’occasione il giocatore è stato premiato con il Most Valuable Player Award del Super Bowl.

Vedremo come questa commedia reinterpreterà quel momento sportivo che per Tom Brady è indelebile, così come per tutti i suoi fan.

IL REGISTA

A dirigere questo film comedy ci sarà Kyle Marvin, che ha già recitato e co-scritto la pellicola del 2019 intitolata The Climb, diretto da Michael Covino. La sceneggiatura è basata su una precedente bozza formata da Emily Halpern e Sarah Haskins e sia Marvin sia il regista Covino sono anche produttori esecutivi del film.



Inoltre vedremo il regista della prossima commedia di Tom Brady nella serie limitata di Apple TV+ in arrivo, WeCrashed, dove si calerà nei panni di Miguel McKelvey. La serie televisiva sarà presentata in anteprima il 18 marzo su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

TOM BRADY PRODURRÀ

Tom Brady non sarà soltanto attore e soggetto, dato che recita nei panni di se stesso e il film racconta la sua storia. Il tutto sarà quindi assai autoreferenziale e l’ex giocatore si occuperà anche di produrre la commedia, attraverso la sua società di produzione 199 Productions.

Quest’ultima è stata inaugurata dall’ex sportivo nel 2020 e, tra i suoi prossimi progetti, c’è anche il documentario Unseen Football (diretto da Gotham Chopra).



Prima di darsi al grande schermo, Tom Brady è stato uno dei massimi protagonisti della NFL, in cui ha giocato per 22 stagioni.

Dal 2000 fino al 2019 è stato uno dei giocatori della squadra New England Patriots. Dal 2020 al 2021 si è unito alla squadra dei Tampa Bay Buccaneers. All’inizio del 2022 ha annunciato il suo ritiro dal football.

I trionfi che ha messo a segno durante la sua carriera sportiva sono moltissimi. Grazie a lui, la sua squadra ha collezionato ben sette vittorie nel Super Bowl.

LA COMMEDIA NON SARÀ L’UNICO PROGETTO SU BRADY

Come riporta il magazine statunitense Collider, questo progetto non sarà l’unico a raccontare la leggenda del football americano.

A breve arriverà su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una serie di documentari che ripercorreranno il periodo in cui Tom Brady ha giocato con la squadra The Dynasty.