Sanremo domina la classifica di Itunes

La classifica dei brani più scaricati da Itunes è dominata dalle canzoni della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Al primo posto troviamo l’ex “Amici di Maria De Filippi” Irama con “Ovunque sarai”, brano con cui ha sfiorato il podio della classifica finale della kermesse ligure. Dopo aver curato la direzione artistica di “Disumano”, ultimo album di Fedez, Dargen D’Amico, convocato al Festival di Sanremo, mette direttamente la propria faccia su “Dove si balla” e si guadagna in questa particolare chart la seconda posizione. Si accomodano sul gradino più basso del podio i ragazzi de La Rappresentante di Lista, la loro “Ciao Ciao” si classifica solo settima nella classifica finale della kermesse, ma è tra le più ascoltate dopo la chiusura del sipario dell’Ariston. Precipita al quarto posto “Brividi” di Mahmood e BLANCO, canzone che non solo ha vinto questo terzo Festival di Amadeus ma che ha sbancato tutte le classifiche specializzate. Quinto posto assegnato a Sangiovanni, esordiente quest’anno sul palco più scottante della stagione musicale italiana con “Farfalle”. Debutta in sesta posizione il dj francese Kungs, che si è fatto conoscere nel mondo grazie al successo di “Lipstick”, con “Clap Your Hands”, suo nuovo singolo. Sale al settimo posto “Mi fiderò”, duetto tra Marco Mengoni e Madame contenuto in “Materia (Terra)”, ultimo lavoro dell’ex vincitore di X-Factor e del Festival di Sanremo. Seconda posizione al Festival per Elisa con “O forse sei tu”, su Itunes la cantante, qualche giorno dopo l’uscita del doppio album “Back To The Future”, non va oltre l’ottavo posto. Debutta in nona posizione l’ex Thegiornalisti Tommaso Paradiso con “Tutte le notti”, in attesa di “Space Cowboy”, il suo primo lavoro da solista. Chiude la top ten Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, brano scritto per lui da Jovanotti e prodotto da Mousse T.