“Aggreghiamoci Talk Show”, prossimamente il nuovo programma con Edoardo Raspelli. Nello staff, Fabrizio Berlincioni

Un nuovo sistema entra nelle mani delle amministrazioni locali, con strumenti a disposizione dedicati allo sviluppo del turismo e della microeconomia del territorio.

Aggreghiamoci.Online ,questo il nome del progetto , fornisce un portale multifunzionale per ogni Comune a costo zero, completo di informazioni del territorio per il turista e per il cittadino, corredato di servizi come booking, e-commerce, ticket, e-learning, comunicazione locale…

Il sistema, creato da Marco Merlini e Marco Franceschi, va oltre il web: con l’ottica primaria dell’amore per il territorio Italiano, i due fondatori hanno ideato, insieme a collaboratori importanti, un format televisivo dedicato alle realtà territoriali del Bel Paese.

Si chiama “Aggreghiamoci Talk Show” la trasmissione, condotta da Roberto De Marchi (attore comico ed autore) insieme alla co-conduzione di Francesca Buonaccorso (fotomodella e presentatrice), con due “narratori” sui posti di eccellenza come Iuliana Ierugan (presentatrice e influencer) ed Edoardo Raspelli (conduttore televisivo, giornalista, scrittore e critico gastronomico, nella foto con Fabrizio Berlincioni).

Nello staff anche Fabrizio Berlincioni, celebre paroliere, produttore ed autore televisivo.

Aggreghiamoci Talk Show vuole mettere in evidenza le eccellenze dei Comuni italiani, dando l’opportunità alle amministrazioni locali di evidenziare e promuovere il proprio territorio, grazie a interviste mirate alla valorizzazione e lo sviluppo della microeconomia e del turismo.In ogni puntata il protagonista è il territorio.

Aggreghiamoci Talk Show nasce con l’ambizione di far conoscere la bellezza del territorio Italiano, le sue eccellenze, i suoi paesaggi, depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità attraverso il racconto dei Comuni e dei suoi protagonisti.

Un viaggio sul territorio con lo sguardo rivolto alle persone, all’ambiente e al folclore.

“Siamo convinti – è il commento del sindaco di Licata, che è stato tra i primi ad aderire al progetto – che avremo a disposizione un nuovo strumento per mostrare le risorse, turistiche e non solo, di cui la nostra città è ricca. Strumento che verrà messo a disposizione di tutte le aziende che operano in questo settore”.

Il sito del progetto è: www.aggreghiamoci.online