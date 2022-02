A Radio3 “Il Futuro in onda”

Una nuova serie di concerti dal vivo

Dopo il successo della prima serie di concerti, da Milano e da Roma, per promuovere il talento dei giovani musicisti italiani, altri due appuntamenti aspettano il pubblico di “Radio3 Suite” in prima serata.



Lunedì 28 febbraio alle ore 20.30, un primo concerto in diretta dagli studi Rai di corso Sempione a Milano, vede l’incontro tra Luca Ranieri, prima viola dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, e il giovane Trio Chagall, formato da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte), vincitori nel 2019 del secondo premio della XX edizione Concorso internazionale “Premio Trio di Trieste”.



Un programma di rilievo, con il secondo Quartetto con pianoforte KV493 di Wolfgang Amadè Mozart, capolavoro di spirito drammatico e introspezione interiore, e l’appassionato e traboccante Quartetto in do minore per pianoforte e archi op. 13 di Richard Strauss, un lavoro chiave per scoprire la ricchezza e la varietà musicale del prodigioso compositore, poco più che ventenne. Il secondo concerto, invece, si terrà lunedì 28 marzo nella Sala A di via Asiago a Roma, sempre alle 20.30, con un’altra combinazione di maestri di generazioni diverse.



In questo caso, uno dei maggiori musicisti italiani, Alessandro Carbonare, primo clarinetto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, incontra i giovani talenti di Avos Project – Scuola internazionale di musica, per dar vita a un programma incentrato sulla musica da camera di Schumann e di Brahms.