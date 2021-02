Canale 5, domani nuovo appuntamento con “Le Storie di Melaverde”

Domani dalle 11 su Canale 5, tornano, come di consueto, Le Storie di Melaverde. Edoardo Raspelli questa domenica andrà di nuovo nel paradiso degli agrumi. I limoni IGP della Costiera Amalfitana sono i protagonisti della puntata . Frutti ancora coltivati secondo la tradizione, nei giardini che si affacciano sul golfo di Amalfi, raccolti a mano e trasportati in paese in ceste a spalla. Lo “sfusato di Amalfi” è un limone unico per qualità e per contenuti salutari per il nostro organismo. E inoltre viene coltivato in uno dei più bei posti al mondo, la Costiera Amalfitana, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Conosceremo un personaggio storico che da sempre vive tra e per i limoni, che ci insegnerà a fare in casa il limoncello e ci aprirà il suo giardino di agrumi, il più ricco della costiera, con oltre 30 specie diverse di agrumi, alcuni anche rari e curiosi.

Poi ci sposteremo nell’entroterra, a Nocera Inferiore, dove sono in piena raccolta arance e mandarini e dove conosceremo un antico e tipico sistema colturale della zona: la coltivazione “a grattacielo” dove ortaggi, agrumi e noci, vengono coltivati a piani sovrapposti per sfruttare al massimo il terreno disponibile.