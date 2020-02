Tommaso Paradiso: il rapporto oggi con gli altri Thegiornalisti

Ospite presso il talk show di Daria Bignardi nella puntata del 26 febbraio 2020 in onda sul Nove, Tommaso Paradiso ha svelato come sta vivendo la sua recente carriera da solista e l’attuale rapporto con i membri della band con la quale ha raggiunto il successo. L’artista di Non avere paura ha affermato di aver chiarito con i suoi ex colleghi e di essere con loro in buoni rapporti. Successivamente, il cantante ha approfondito l’argomento inerente alla figura paterna che non ha mai vissuto e il rapporto con la madre. Tommaso ha già raccontato in precedenza di essere cresciuto senza il papà ma ha dichiarato di aver recentemente avuto contatti con la famiglia di quest’ultimo. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Non potevano mancare le domande circa il rapporto con gli altri componenti dei Thegiornalisti. “La nuova carriera da solista? Un bilancio molto positivo. Me la sto vivendo. In verità, da prima della scissione ufficiale, era già un po di tempo che scrivevo da solo. Alcuni brani li scrivevo io e andavano fuori col nome Thegiornalisti. Con gli altri ci siamo semplicemente chiariti… certe cose non le puoi fermare. All’inizio come tutti i rapporti, c’è stata la reazione brusca, poi passato il tempo si parla e la verità viene a galla“.

La conduttrice ha chiesto a Tommaso del cambio di target femminile a cui dedica i suoi nuovi brani. “Mi piacciono le donne in generale, la distribuzione dell’età è simbolico. Forse perché sono cresciuta in una famiglia matriarcale, solo con mia madre. Mio padre non l’ho mai conosciuto. I miei si sono separati appena nato…oggi tramite i social mi ha raggiunto la famiglia di mio padre e ho letto delle cose… a cui non ho mai risposto. Posso capire qualcuno che perde un padre ad una certa età, ma io non essendoci mai cresciuto, posso dire che non mi è mai mancato“.

