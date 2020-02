Rete 4, stasera torna “Dritto e rovescio”

Stasera, in prima serata, su Retequattro nel nuovo appuntamento con il programma di approfondimento e inchiesta “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sui temi di più stretta attualità, in particolare sulle conseguenze che l’epidemia di Coronavirus provocherà sia dal punto di vista economico che sociale.

Infatti, per l’intera puntata, ampio spazio all’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia tra polemiche e misure restrittive – al momento si vede un bilancio di oltre 350 malati, di cui alcuni bambini e una decina di vittime con la presenza di due grandi focolai di infezione in Lombardia e Veneto – con costanti collegamenti in diretta e aggiornamenti in tempo reale.

In studio, con il professor Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, si discute dei rischi epidemiologici del virus e si cerca di fare chiarezza in un momento di grande confusione.

Con il senatore Gianmarco Centinaio (Lega), il deputato Luciano Nobili (Italia Viva), il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro, il dottor Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova e la giornalista Claudia Fusani si didatte se il Governo abbia commesso o meno degli errori: siamo diventati in pochi giorni il terzo Paese nel mondo per numero di contagi. Cosa abbiamo sbagliato? O siamo stati gli unici a credere nelle misure preventive?

E ancora: con il direttore di “Libero Quotidiano” Vittorio Feltri si parla di sicurezza sanitaria e immigrazione: c’è chi pensa che i cosiddetti “porti aperti” possono costituire un rischio maggiore per la diffusione dell’epidemia sul territorio.

Tra gli altri ospiti della serata: l’eurodeputato Massimiliano Salini (Forza Italia), Paolo Brosio, Rosanna Lambertucci e i giornalisti Luigi Amicone, Giuseppe Cruciani e Sara Manfuso.