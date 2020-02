Rai3, stasera torna “Grazie dei fiori”

Sarà dedicato a Gabriella Ferri, il terzo appuntamento di Grazie dei fiori, il programma di Rai3 che viaggia nell’universo della musica italiana, dagli anni Cinquanta ad oggi, in onda alle 23.25. Pino Strabioli e Gino Castaldo raccontano la sua vita, un vero e proprio romanzo, di quelli di altri tempi con luci ed ombre, grandi passioni e momenti di profonda solitudine e sofferenza. Qualcuno l’ha definita una Magnani della musica. Grande interprete a volte ironica, a volte struggente, autrice di canzoni non solo romane, ma italiane e di portata internazionale, con la sua voce graffiata è riuscita ad arrivare al cuore del pubblico. In studio l’attrice Carolina Crescentini, che legge il diario della Ferri e la nipote dell’artista, Nadia Borzak in arte Mira, che racconta aneddoti sulla nonna, di cui canta anche un brano. In un’intervista, infine, il ricordo di Renzo Arbore.