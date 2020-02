Andreas Muller festeggia i 49 anni della compagna Veronica Peparini

Andreas Muller ha festeggiato con un post social il compleanno di Veronica Peparini. Il ballerino 23enne ha pubblicato su Instagram un’immagine in cui appare abbracciato all’insegnante di ‘Amici’, sua compagna dal 2018. Accanto allo scatto ha scritto: “Happy Birthday”. La coreografa del programma di Maria De Filippi ha poi rivelato di aver ricevuto come regalo da Andreas, vincitore dell’edizione 2017 del talent, un anello.

In passato la coppia è stata al centro di polemiche per via della grande differenza d’età. Tra i due ci sono infatti 26 anni, ma entrambi hanno sempre spiegato che questo non ha mai rappresentato un problema. E dopo un anno e mezzo di relazione l’amore sembra sempre più forte.

