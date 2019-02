Ascolti tv, ha vinto la Coppa Italia

Grandi ascolti per la prima delle due semifinali di Coppa Italia tra Lazio e Milan, terminata sullo 0-0, che ha dominato la prima serata televisiva di ieri, martedì 26 febbraio, con 5 milioni 407 mila spettatori e uno share del 20.9. In particolare il primo tempo ha realizzato 5 milioni 682 mila e il 20.9, mentre il secondo tempo è stato visto da 5 milioni 134 mila con il 20.9. Su Rai1 la serata è proseguita con “Porta a porta” che ha raggiunto 988 mila spettatori e uno share del 10.4.

Grazie a questo risultato Rai1 si aggiudica il prime time con 4 milioni 920 mila spettatori e il 18.6 di share.

Netta crescita su Rai2 per “Il Collegio”: la terza puntata ha ottenuto 2 milioni 316 mila spettatori, pari al 10 di share, il risultato più alto mai raggiunto anche nella scorsa stagione, superando di oltre 2 punti percentuali e 400 mila spettatori l’ascolto della seconda puntata. Si confermano eccezionali inoltre i risultati sui target giovani dove fra gli 8-14enni lo share è stato del 41,4. Grande successo anche sui social dove è stato il programma più commentato della serata con oltre 76 mila interazioni (fonte Nielsen Italia).

Su Rai3 l’appuntamento settimanale con #Cartabianca , il programma di Bianca Berlinguer, ha segnato 1 milione 108 mila spettatori e il 5.1 di share.

Da segnalare su Rai2 l’appuntamento con “Giovani e influencer”, il nuovo ciclo di ritratti del mondo giovanile che ha registrato in seconda serata 622 mila spettatori con 6.1 di share. Molto bene anche gli ascolti di “TG2 Post”, l’approfondimento in onda dopo l’edizione delle 20.30, con 1 milione 337 mila e il 4.9 di share.

Nel preserale sempre bene “L’Eredità” con 5 milioni 34 mila spettatori e il 24.3 di share e in evidenza su Rai3, in access prime time, la puntata di “Non ho l’età”, con 1 milione 608 mila spettatori e il 6.4 di share.

Nel complesso le reti Rai hanno dominato la prima serata con 10 milioni 408 mila spettatori e il 39.4 di share e le 24 ore con 3 milioni 831 mila spettatori e il 36.8 di share.