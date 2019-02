Alba Parietti: “Avrei lasciato tutto per dedicarmi a un uomo”

Alba Parietti è una delle ultime regine e dive della tv italiana, un personaggio divisivo che ha dimostrato il suo temperamento anche durante l’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Fisico statuario e lingua affilata sono gli elementi che da sempre caratterizzano le apparizioni televisive e le interviste di Alba Parietti. La show-girl è oggi impegnata come opinionista dell’Isola dei Famosi in coppia con Alda d’Eusanio, in un binomio ottimamente riuscito e ben assortito. Alba è nuova in questo ruolo, da sempre è abituata a vestire i panni della prima donna ma ha saputo indossare alla perfezione anche questo vestito, facendo breccia nel cuore del pubblico del prime time di Canale5. Incalzata dal giornalista, Alba si dà un bel 9 in questo nuovo ruolo e sul futuro professionale ammette che ci sono dei nuovi progetti in vista.

Sulle pagine del settimanale Oggi in edicola questa settimana, Alba sfata anche uno dei miti che da sempre accompagnano la sua immagine: “Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo.” Parole che non sembrano lasciare dubbi sui sentimenti provati dalla Parietti nei confronti di quest’uomo, di cui però non vuole rivelare il nome: “Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno straordinario musicista e un uomo geniale. E che… Sì, ho pensato che poteva essere la persona giusta.”

Ma qualcosa dev’essere andato storto, perché la show-girl rivela che è stato lui a un certo punto ad allontanarsi da lei, anche se tra i due continuano a intercorrere ottimi rapporti. Anche se Alba Parietti non ha mai dichiarato chi fosse quest’uomo, tempo fa girava voce che fosse molto vicina al grande Ezio Bosso. Pare che tra l’attrice e il pianista ci fosse una fortissima intesa mentale, tanto che qualcuno ha insinuato il dubbio che tra Alba Parietti e Christopher Lambert non sia stato possibile un definitivo riavvicinamento proprio a causa dell’interesse della donna nei confronti del pianista. Tutte supposizioni, che però oggi trovano qualche elemento di conferma nelle parole di Alba.

Impossibile non menzionare la politica quando si parla di Alba Parietti, una delle poche donne dello spettacolo che non ha mai nascosto il suo orientamento. Infatti, alla domanda se fosse ancora di sinistra, ha risposto senza esitazioni: “Vuole scherzare? Non potrei non esserlo. Chiedermi di diventare qualcos’altro è come chiedere a Naomi Campbell di trasformarsi in Eva Herzigova. Non c’è alcuna possibilità che io possa diventare di destra.”

Francesca Galici, Ilgiornale.it