“Uomini e Donne”, Sara Affi Fella pubblica il primo video dopo lo scandalo

Lo scandalo di Uomini e Donne è un lontano ricordo per Sara Affi Fella. Tutto questo aveva portato la ragazza ad allontanarsi per diverso tempo dai social, per poi fare il suo ritorno solo nelle prime settimane del nuovo anno. Non sono mancate ovviamente le scuse della ragazza, resasi conto di aver sbagliato.

La riapparizione su Instagram ha portato Sara ha svelare anche i suoi problemi di salute. Solo il mese scorso però dopo un secondo intervento a distanza di un anno, Sara si è sentita in dovere di raccontare nel dettaglio quello che stava vivendo.

Sara Affi Fella ha preso coraggio condividendo la prima stories su Instagram dopo tantissimo tempo.

Novità importanti nella vita di Sara Affi Fella sembrano farsi spazio anche sul lato sentimentale. L’ex tronista, secondo le ultime indiscrezioni, pare si sia di nuovo fidanzata. Lui si chiama Francesco e di professione fa il calciatore. Ovviamente nulla di certo. E’ evidente che l’ex tronista vuole preservare, ora più che mai, la sua vita privata, specie dopo lo scandalo che l’ha travolta.

Intanto la ragazza ha cominciato a mostrarsi con i primi video, questo farà di certo piacere ai fans che non l’hanno mai abbandonata nei momenti di difficoltà.

Blitzquotidiano.it