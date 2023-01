Mariano Di Vaio in festa per Mia Annabelle: party nel bosco incantato

La quarta figlia dell’influencer ed Eleonora Brunacci Di Vaio ha compiuto un anno e le è stata dedicata una serata magica

E’ stata una festa magica quella che Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci Di Vaio hanno organizzato per Mia Annabelle. La loro quarta figlia (arrivata dopo Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah) ha compiuto il suo primo anno e la coppia l’ha festeggiata con tanti amici in un atmosfera da sogno. Gli ospiti sono stati accolti in un bosco incantanto, tra rami intricati, fiori dai colori pastello e teneri animaletti… proprio come nelle favole.

Prima della festa, Mariano Di Vaio e la sua big family si sono regalati uno shooting per celebrare un giorno così speciale. La bimba era deliziosa con il tutù rosa antico, i maschi della famiglia avevano un look coordinato con maglione beige e pantaloni bianchi ed Eleonora Brunacci Di Vaio un cardigan panna. Per la festa cambio outfit per tutti: la bimba aveva un vestito candido e spumeggiante da vera principessa, la mamma elegantissima e romantica in color cipria. I colori delicati e tenui erano protagonisti dell’allestimento: dai fiori che decoravano la sala, alla torta, alla mise en place a tavola.

TUTTI NEL BOSCO INCANTATO

“Eleonora ci sbalordisce sempre” scrive Mariano Di Vaio postando il video del suo arrivo nella location del party. Nelle immagini si vedono delle danzatrici con scenografici abiti pieni di lucine che accolgono gli ospiti, creando da subito l’atmosfera fatata. “Il tema è bosco incantato”, annuncia l’influencer e la magia è assicurata. Le tavole sono imbandite e per gli ospiti ci sono tanti piatti gustosi a base di carne, mentre per i piccolini c’è un menù speciale. L’intrattenimento è stato affidato a un prestigiatore che con i suoi trucchi lascia tutti a bocca aperta.

L’ATTESO FIOCCO ROSA

L’arrivo di Mia Annabelle è stata una gioia enorme per Mariano Di Vaio e sua moglie. Dopo tre maschietti, Nathan Leone (6 anni), Leonardo Liam (4) e Filiberto Noah (3) non vedevano l’ora di un fiocco rosa. La principessa di casa è nata il 25 gennaio 2022 e annunciandolo sui social l’influencer ha fatto capire che Eleonora Brunacci di Vaio ha avuto qualche complicazione durante il parto.

LA PASSIONE PER LE FESTE

Quello organizzato per il primo compleanno di Mia Annabelle è solo uno dei tanti mega party organizzati negli anni da Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci Di Vaio, a partire dalle loro nozze sontuose e principesche. Per i suoi 33 anni l’influencer ha organizzato una cena spettacolare a tema automobilismo in una location esclusiva. Anche per il gender reveal per la quarta gravidanza di Eleonora hanno fatto le cose in grande, con un allestimento pazzesco a bordo piscina.