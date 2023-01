Gigi D’Alessio e Denise Esposito in love per il compleanno di Francesco

Festa a tema orsacchiotto e dolci coccole per il quinto figlio del cantautore

Gigi D’Alessio e Denise Esposito festeggiano il primo compleanno del figlio Francesco, il primogenito per l’avvocatessa e il quinto per il cantautore.

Per il piccolino di casa non hanno badato a spese e hanno organizzato un party a Palazzo San Teodoro a Napoli con tanto di scritta luminosa sull’edificio che annunciava “Francesco +1”. All’interno della location un allestimento a tema orsetto con tanto di animatore con addosso un vestito da peluche.

LA FESTA A NAPOLI

Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno scelto una festa dolcissima per il loro bimbo. La torta a più piani era delicatissima nei colori e nei disegni con un orsacchiotto che campeggiava in cima. E poi tantissimi palloncini bianchi a riempire i locali di Palazzo San Teodoro e un animatore vestito da orsetto che intratteneva gli ospiti. Mamma e papà si sono invece spupazzati il loro piccolino che ha spento la sua prima candelina circondato dagli amici. C’era anche il fratello rapper LDA, Luca D’Alessio.

IL QUINTO FIGLIO DI D’ALESSIO

Gigi D’Alessio è padre di altri quattro figli oltre a Francesco nato lo scorso gennaio. In famiglia ci sono Andrea, che il cantautore ha avuto da Anna Tatangelo, Luca, Ilaria e Claudio, avuti dal precedente matrimonio con Carmela Barbato. Claudio D’Alessio è un imprenditore e ha già reso nonno Gigi per ben tre volte. Luca segue le orme del papà e, noto per la partecipazione ad Amici 21 con il nome di LDA, salirà sul palco di Sanremo a febbraio e il brano del rapper è tra i più attesi del festival della canzone italiana.

LA PRIMA VOLTA SUL PALCO

Gigi D’Alessio ha già portato il suo piccolo Francesco sul palco. In uno dei suoi concerti a settembre, il cantautore ha preso tra le braccia il figlio avuto da Denise Esposito e davanti ai fan ha detto: “Questa è la cosa più importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco”, ha annunciato. “È tale e quale alla mamma”. Lei era nel dietro le quinte ad attendere i suoi amori.

LA STORIA CON DENISE ESPOSITO

Tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito la scintilla è scoccata ad un concerto: lei era una sua grande fan e il loro incontro è stato fatale. Lo scorso dicembre la coppia è stata paparazzata a passeggio per Milano e alla mano dell’avvocatessa è spuntato un brillocco. Gigi avrà chiesto a Denise di posarlo?

LE EX DI GIGI

Gigi D’Alessio prima di conoscere Denise Esposito, è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato. Dal 2006 al 2020 è stato legato ad Anna Tatangelo, con lei non è mai arrivato alle nozze nonostante il grande desiderio della cantante di arrivare ai fiori d’arancio. “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi”, aveva raccontato lei in un’intervista. E chissà se ora Gigi porterà all’altare Denise Esposito con cui pare aver trovato l’intesa perfetta. Tra loro la differenza d’età (55 anni lui e 30 lei) non è certo un problema, anzi la coppia procede a grandi passi.