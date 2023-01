“Amici 22”, Gianmarco lascia Megan: “Non ce la faccio più”

Dopo l’ennesima crisi il ballerino decide di troncare definitivamente la relazione con la collega

Ad “Amici 22” Gianmarco ha deciso di lasciare Megan e concentrarsi solo sulla danza. Il loro rapporto, tra continui alti e bassi, non gli dava la giusta serenità e adesso, con il serale alle porte, il ballerino non può permettersi errori. Dopo l’ennesima crisi di coppia Megan e Gianmarco ci avevano riprovato, ma non ha funzionato: “Ormai è tardi. Ti ho aspettato tanto, ti ho cercata tanto. Non ce la faccio più”.

Gianmarco lascia Megan: “Sono qui per fare altro”

Megan è consapevole di essere scostante nelle relazioni, a differenza di quanto fa in sala prova. Ora anche Gianmarco si è stancato della sua altalena emotiva e ha deciso di darci un taglio. D’altra parte non è un periodo facile per il ragazzo. L’arrivo del ballerino hip-hop Paky nella squadra di Alessandra Celentano ha messo a rischio il suo posto. A un passo dal serale Gianmarco deve essere il più concentrato possibile e il rapporto con Megan lo distrae troppo. “Sono qua per fare altre cose, non voglio soffrire e stare male per delle minch***e da bambini”, chiarisce lui.

“Non vuoi risolvere i problemi”

Fin dall’inizio i due hanno vissuto in maniera diversa la relazione e adesso i nodi sono venuti al pettine. “Sto male per la tua assenza, perché tu stai lì a divertirti quando io ti cerco e ho bisogno di te. Tra noi non funziona più, questa storia andava chiusa tanto tempo fa”, afferma dispiaciuto il ballerino.”Penso che tu non abbia voglia di risolvere questa situazione. Ho aspettato a prendere questa decisione perché credevo di poter trovare la chiave, ci credo ancora ma da parte tua non c’è la volontà di farlo. Mi mancherà salutarti, svegliarmi insieme a te e andare a lezione insieme”, continua.

“Non mi sarai mai indifferente”

Megan non sa più cosa rispondere, ormai Gianmarco ha preso la sua decisione e non può far altro che accettarla: “Va bene, allora stop. Ma non si torna più indietro. Sappi però che ti voglio bene e che sono qui, se avessi bisogno di qualcosa”. La ballerina, però, chiarisce tra le lacrime che non può smettere di amarlo da un momento all’altro: “Non riesco a guardarti con altri occhi, non mi sarai mai indifferente. Non ce la faccio, capisci”

Megan a Piccolo G. : “Sono egoista”

Di certo i loro problemi si trascinavano da tempo e la ballerina nei giorni scorsi aveva confessato a Piccolo G. di non saper gestire bene le sue relazioni. “Nella danza e nel lavoro riesco a essere costante, mentre nelle interazioni sociali no. A lui questa cosa destabilizza e ci sta, lo capisco. Lui dice che gli piacerebbe stare con me in modo tranquillo, mentre invece io un giorno ci sono e quello dopo no”, aveva ammesso. “Gli voglio tantissimo bene, ma io sono fatta così. Sono un po’ egoista… Siamo diversi su tantissime cose”.