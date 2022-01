Tutte le ultime novità fra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard

Il divorzio peggiore di Hollywood torna a far parlare di sé con un nuovo processo che inizierà nel 2022. La guerra fra i due attori continua e nessuno dei due sembra volersi arrendere

La separazione fra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard è diventato un caso mediatico che ha sconvolto Hollywood e il mondo intero. E, a quanto pare, la fine di questa storia è ancora lontana. Ad aprile 2022 si aprirà infatti un nuovo capitolo durante il quale l’attrice sarà processata per diffamazione. Nel 2018, infatti, aveva raccontato pubblicamente sul Whashington Post di aver più volte subito violenze domestiche da parte dell’ex marito. Lui, successivamente, ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari accusandola non solo di aver mentito, ma anche di aver commesso adulterio nei suoi confronti. La donna ha poi reclamato l’annullamento della causa, ma il ricorso è stato recentemente respinto, di conseguenza il processo andrà avanti.

Questa storia sembra essere un incubo senza fine. A partire dal 2017, anno in cui la Heard aveva chiesto il divorzio e un’ordinanza restrittiva, gli ex coniugi hanno dato in pasto all’opinione pubblica fotografie, video e racconti raccapriccianti sulla loro convivenza. La Heard ha reso note le immagini del suo volto tumefatto, accusando Johnny Depp di aver fatto uso smodato di alcool e droga ed essere stato ripetutamente violento nei suoi confronti. L’attore, che ha sempre smentito tutto, ha raccontato che l’ex moglie avrebbe defecato nel loro letto e gli avrebbe reciso un dito con una bottiglia di vodka rotta.

Testimonianze agghiaccianti, che entrambe le celebrità hanno fornito per portare acqua al proprio mulino e infangarsi l’un l’altro. È davvero difficile venirne a capo, soprattutto perché ci sono in ballo milioni di dollari e la loro reputazione. A causa di questa vicenda, infatti, Johnny Depp è stato definito come un “picchiatore di mogli” e gli è stato tolto il ruolo in Pirati dei Caraibi e Animali fantastici 3.



Johnny Depp Vs Amber Heard: come è cominciato tutto?



È da ormai 5 anni che Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard lottano in tribunale, ma come è cominciato tutto? Facciamo un passo indietro.

I due si sono conosciuti inizialmente nel 2009 sul set di The Rum diary. Lui all’epoca era impegnato con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, con la quale aveva una relazione da 14 anni e due figli: Lily Rose e Jack. Da un po’ di tempo si vociferava sul fatto che il loro rapporto si era incrinato e la goccia che fece traboccare il vaso fu proprio l’incontro con Amber: Johnny rimase folgorato dalla nuova collega.

Dunque, nel 2012 fu annunciata la separazione con la Paradis e dopo poco fu ufficiale anche il fidanzamento con Amber Heard. Il 3 febbraio del 2015 i due convolarono a nozze con una cerimonia celebrata in spiaggia, sull’isola delle Bahamas di proprietà del divo.

Dopo soltanto un anno, l’ormai ex moglie di Johnny Depp fece richiesta di divorzio, ottenendo peraltro un ordine restrittivo, dopo aver raccontato alle autorità che il marito era costantemente sotto l’effetto di alcool o droga e che, inoltre, era stato più volte violento nei suoi confronti. Contemporaneamente, l’attrice rese pubbliche alcune fotografie del suo viso gonfio, raccontando che Depp le aveva lanciato un iPhone in faccia.

Nel 2017 lei ottenne il divorzio e anche 7 milioni di dollari, che decise di evolvere all’American Civil Liberties Union, organizzazione che lotta per difendere i diritti delle donne.

Il punto di non ritorno, però, arriva nel 2018. Amber decise di rilasciare delle testimonianze al Whashington Post, raccontando degli abusi subiti e sottolineando ancora una volta che l’attore era un uomo abituato a picchiare la moglie. Da lì, Jonny Depp fu etichettato come “picchiatore di mogli” e l’opinione pubblica si schierò completamente dalla parte dell’ex moglie, cosa che demolì la sua reputazione.

Dopo essere stato estromesso dal set di Animali fantastici 3 e Pirati dei Caraibi, Johnny decise allora di far partire una causa per diffamazione, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari.



Chi è la vera vittima fra Johnny Depp e Amber Heard?



Riuscire a comprendere chi sia davvero il carnefice e chi la vittima, in questa storia, è davvero complesso. Soprattutto perché, dal 2018 in poi, sono emersi numerosi elementi contro Amber, che hanno rimescolato le carte in tavola.

Johnny Depp, che ha sempre negato le accuse dell’ex moglie, ha raccontato di essere stato preso a pugni da lei in più occasioni. Ad esempio, quando nel 2016 lui si presentò in ritardo al suo compleanno. Ma non solo. L’attore accusò Amber di averlo tradito con quello che poi sarebbe diventato il suo futuro compagno, Elon Musk. Inoltre il suo team legale affermò che le foto dei lividi pubblicate dalla Heard fossero state falsificate tramite fotoritocco. In più, altri racconti di Depp parlavano di episodi in cui lei gli avrebbe spento addosso delle sigarette, gli avrebbe lanciato contro degli oggetti contundenti e reciso un dito con una bottiglia di vodka rotta.

Un momento chiave, che ribaltò l’opinione pubblica, fu quando saltarono fuori delle registrazioni fatte durante una terapia di coppia, con la quale entrambi stavano cercando di risolvere i loro problemi. Dagli audio, si sente la voce di Amber dire:

Mi spiace non averti colpito in faccia con un sonoro schiaffo. Ma ti stavo colpendo, non ti stavo prendendo a pugni. Tesoro, non sei stato preso a pugni. Non so quale fosse il reale movimento della mia mano, ma stai bene. Non ti ho fatto del male. Non ti ho preso a pugni, ti ho solo colpito. […] Non posso prometterti che non sarò di nuovo fisica. Dio, a volte mi arrabbio così tanto che perdo il controllo.

Soprattutto l’ultima frase ha spinto la rete a cambiare opinione nei confronti della faccenda. Forse non è davvero tutto bianco o tutto nero, come entrambi gli ex coniugi cercano disperatamente di far credere. Un secondo audio, poi, nel quale Amber derideva l’ex marito, aprì ulteriormente i dibattiti:

Per favore, vai a dire alle persone che è stato un litigio onesto e vediamo quello che la giuria e il giudice penseranno. Dillo al mondo, Johnny. Diglielo. Dì: “Io, Johnny Depp, un uomo, sono vittima di violenza domestica”. Dillo, e vediamo quante persone ti crederanno o saranno dalla tua parte.



Johnny Depp e Amber Heard: le ultime news sulla faccenda



Di recente, dopo numerose battaglie legali, Johnny Depp ha ottenuto una piccola vittoria: nel 2022 vedrà l’ex moglie essere processata per diffamazione. Questo per aver raccontato sul Whashington Post di violenze a suo parere fasulle, dipingendolo come un uomo che non è.

L’attore aveva già perso un precedente processo e la sconfitta gli costò cara, perché oltre a non avere più alcuna credibilità nei confronti dell’opinione pubblica, tutti hanno cominciarono a fargli terra bruciata attorno. Nessuno ha più voluto collaborare con lui a causa di questa tremenda vicenda e tuttora la sua carriera è al limite. Difatti, oltre ad aver perso il ruolo storico di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, è stato estraniato anche da Animali fantastici 3. Minamata, il suo ultimo film, non è mai stato distribuito negli Stati Uniti.

Gli avvocati di Johnny Depp hanno affermato che il processo che l’attore ha precedentemente perso non fu equo e che ci sono numerose prove che testimoniano la falsità dell’ex moglie. Dal canto suo, anche Amber si è trovata al centro di numerose polemiche per i comportamenti esercitati ai danni dell’ex marito. Forse la verità si trova nel mezzo, ma la fine di questa orribile storia sembra ancora lontana e, con ogni probabilità, arriveranno presto nuovi sviluppi.



