Mariano Di Vaio papà per la quarta volta: è nata Mia Annabelle

Primo fiocco rosa in casa di Mariano Di Vaio: l’influencer e la moglie Eleonora Brunacci sono diventati genitori di una bambina, arrivata dopo tre maschietti. La piccola, venuta al mondo martedì 25 gennaio si chiama Mia Annabelle e come i fratelli ha già un suo account Instagram ufficiale.



«È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei quattro, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e sulla mia principessa. Grazie per i tuoi messaggi, famiglia, ti amiamo così tanto. Ele sta bene, le farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà», ha scritto il neo papà.

Insieme alla bella notizia, la prima foto della manina di Mia, che ha fatto capolino sugli account social di entrambi i genitori. Che la bimba sarebbe nata il 25 gennaio lo aveva svelato lo stesso Di Vaio, pubblicando su Instagram una storia che lo ritraeva in ospedale, con camice e cuffietta d’ordinanza, mentre fino a poche ore prima le follower della moglie ipotizzavano una data.

Solo pochi giorni fa Eleonora Brunacci aveva fatto il suo primo baby shower in rosa, segno che all’arrivo della quartogenita mancasse davvero poco.



Nessuna anticipazione sul nome era trapelata, mamma e papà l’avevano sempre chiamata «princess» sui social. E lo sarà davvero, tra i fratelli Nathan Leone, Filiberto Noah e Leonardo Liam.





