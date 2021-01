Tim e Discovery lanciano Discovery+ su Timvision

Grazie all’accordo siglato tra TIM e Discovery i clienti della piattaforma di TIM potranno vedere la più completa offerta di intrattenimento, lifestyle, true crime, natura e avventura La partnership rafforza anche l’offerta per lo sport: grazie a Eurosport sarà possibile vedere ogni istante dei Giochi Olimpici di Tokyo, oltre a tennis, ciclismo, basket, sport invernali e molto altro

TIM e Discovery annunciano che da oggi tutto l’intrattenimento di discovery+ è integrato su TIMVISION. La piattaforma di TIM propone, accanto ai suoi contenuti, anche il nuovo servizio streaming globale del gruppo Discovery – terzo editore per share in Italia e leader mondiale nel ‘real life entertainment’. I clienti TIMVISION, attraverso il TIMVISION Box, tablet, smartphone, la smart TV ed il PC avranno a disposizione i contenuti di discovery+, la più completa offerta di intrattenimento, lifestyle, true crime, natura, avventura: 8.000 ore di intrattenimento, 3.000 ore di serie complete e 2.300 ore di contenuti in anteprima digitale.

Su TIMVISION sono già disponibili i nove canali lineari gratuiti di Discovery: NOVE, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV – Home&Garden TV, MOTOR TREND, Frisbee e K2, oltre ai migliori contenuti on demand disponibili per 7 giorni in piattaforma.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia, afferma: “Siamo entusiasti di dare il via al nuovo accordo con TIM, uno straordinario partner con cui già da molti anni abbiamo una solida e proficua relazione. Questa rinnovata partnership ci permetterà di offrire a una platea sempre più ampia di consumatori discovery+, il nostro nuovo servizio streaming globale, una destinazione unica e distintiva sul mercato, rafforzando la nostra strategia di presenza dei contenuti su tutte le piattaforme e su tutti i device”.

Antonella Dominici, Responsabile TIMVISION and Entertainment Products di TIM, dichiara “Siamo orgogliosi che discovery+ abbia scelto TIM per il suo lancio in Italia. Questa partnership si inserisce nella strategia di alleanze con grandi player internazionali che TIM sta portando avanti per consolidare TIMVISION come la piattaforma più completa del mercato dei contenuti in Italia e offrire ai clienti una proposta sempre più ampia, ricca ed esclusiva di intrattenimento e sport, e ai partner la possibilità di estendere il bacino degli spettatori. Una content experience integrata consentirà, inoltre, al cliente di accedere facilmente e rapidamente ai contenuti discovery+”.

Discovery+ è il solo e unico servizio streaming dedicato ai contenuti ‘non-fiction’ e mette a disposizione un’ampia serie di produzioni nazionali e internazionali che, nei prossimi mesi, continuerà ad arricchirsi costantemente. Tantissimi i titoli già a disposizione: dalla nuovissima stagione di ‘Matrimonio a Prima Vista Italia’ alle nuove puntate di ‘Cortesie per gli ospiti’ e di‘Deal with it’ passando per documentari come ‘Maradona – Morte di un campione’, ‘Lady Gucci’ e titoli storici della library, disponibili in qualsiasi momento come ‘Fratelli di Crozza’ e ‘Bake Off Italia’. Ma già nelle prossime settimane arriveranno su discovery+ tante attesissimeproduzioni originali come ‘Ti spedisco in convento Italia’ e ‘Love Island Italia’, così come un documentario esclusivo sulla squadra di calcio inglese del Liverpool.

A tutto questo si aggiunge la grande produzione internazionale targata Discovery con programmi che stanno riscuotendo successo in tutto il mondo come l’inchiesta sul naufragio del traghetto‘Estonia’, la serie sui tour culinari in Italia di ‘Bobby & Giada in Italy’ e l’impresa antartica dell’avventuriero Colin O’ Brady raccontata in ‘Antartide: la regata impossibile’.

L’accordo tra le due aziende si rinnova anche sul fronte dello sport: su TIMVISION, infatti, grazie all’offerta Eurosport sarà possibile vedere ogni istante dei Giochi Olimpici di Tokyo, in programma nell’estate 2021. Olimpiadi di cui TIM sarà anche Official Mobile Broadcaster: i clienti TIM, infatti, potranno scaricare su mobile o tablet una app dedicata con contenuti in esclusiva. L’offerta sportiva di Eurosport, inoltre, include 3 tornei del Grande Slam di tennis, il basket di Serie A, l’Eurolega e le altre competizioni europee, i Grandi Giri di ciclismo e tutte le Classiche, gli sport invernali tra cui ad esempio Mondiali di sci di Cortina che inizieranno l’8 febbraio e i Giochi Olimpici invernali del 2022, il golf e molto altro.