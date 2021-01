Milly Carlucci replica a Signorini: “Ragionamenti? È stata la concorrenza”

La conduttrice tornerà con Il cantante mascherato in prima serata e sfiderà il GF Vip; ora però risponde alla stoccata di Alfonso

Milly Carlucci decide di rispondere alla stoccata di Alfonso Signorini e non le manda a dire. La conduttrice tornerà in prima serata su Rai 1 da venerdì 29 gennaio 2021, con la seconda edizione de Il cantante mascherato. Sfiderà così il Grande Fratello Vip 5, che tornerà proprio questa settimana



con il doppio appuntamento. Durante una puntata di Casa Chi, Signorini ha lanciato un’evidente stoccata alla Carlucci, che oggi decide di rispondere. Durante la conferenza stampa del talent show, secondo quanto riporta Bubinoblog, ovviamente Milly si è ritrovata a rispondere alle domande dei giornalisti. Una tra queste riguarda proprio le ultime dichiarazioni di Alfonso, il quale si è lamentato della continua concorrenza che sta subendo dalla Rai con il suo reality. Non solo, ha confessato di non avere paura di affrontare la Carlucci il venerdì sera.

Oltre ciò, ha augurato a Ilary Blasi fare ascolti da record con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che partirà subito dopo la conclusione della lunghissima edizione del suo reality. Fino alla scorsa settimana il programma di Canale 5 andava in onda solo di lunedì, ora proprio in vista dell’arrivo de Il cantante mascherato torna anche di venerdì. Ed ecco che oggi la Carlucci replica alla stoccata facendo presente che la televisione “non è una guerra armata tra eserciti schierati”. La conduttrice ci tiene a precisare che non sono state messe in attore delle “strategie particolari”.

Infatti, fa notare che anche lo scorso anno il suo programma andava in onda di venerdì. Pertanto, anche questa seconda edizione è stata collocata in quel determinato giorno. Secondo la conduttrice, se effettivamente qualcuno ha fatto “dei ragionamenti è stata la concorrenza”. La Carlucci non può non far notare che questo mese il reality condotto da Signorini non è andato in onda di venerdì e proprio ora ha raddoppiato l’appuntamento. Ma Milly rivela che non è questo il punto che vuole trattare.

La conduttrice spera, invece, che potrà dare un po’ di serenità in questo difficile momento, in particolare a chi non sta vivendo dei momenti felici. Pertanto, con la seconda edizione del programma Rai ha intenzione di offrire al suo pubblico “una bella serata”. Non resta che attendere una probabile risposta da parte di Alfonso. Nel frattempo, è stata confermata Caterina Balivo nella giuria, che è composta anche da Costantino della Gherardesca, Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Quest’anno non sarà presente Guillermo Mariotto.







Rebecca Megna, Gossipetv.com