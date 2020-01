Rai, parte il progetto “Quotidiano in Classe”

” Parte domani, prima tappa Milano, “L’informazione nell’era della multimedialità: il ruolo del giornalismo locale tra carta stampata, tv e web”, iniziativa che Rai propone nell’ambito del progetto “Educazione alla conoscenza del giornalismo televisivo, attraverso il ruolo del servizio pubblico”. Il progetto è promosso per il settimo anno da Osservatorio Permanente Giovani-Editori e Rai ed è rivolto a tutti i docenti e agli studenti delle classi che partecipano al progetto “Il Quotidiano in Classe”.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione della Tgr, delle sedi regionali e dei Centri di produzione tv e col supporto di Rai Porte Aperte, propone agli studenti – nel corso del 2020 – alcuni incontri sul territorio con i responsabili delle redazioni locali della Tgr e di direttori di quotidiani locali per mettere a confronto notiziari tv e carta stampata.

Nel primo appuntamento con gli studenti, nella sede Rai di Milano, sono protagonisti i direttori dei quotidiani il Giorno, Sandro Neri; la Provincia di Cremona, Marco Bencivenga, e di BresciaOggi, Maurizio Cattaneo; il direttore del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, Enrico Motta; il caporedattore centrale della Tgr Lombardia, Loris Gai, e la giornalista Elisabetta Santon. Tra i temi in primo piano, l’informazione locale della Testata giornalistica regionale, le differenze tra le notizie del Tg e quelle di una prima pagina, e il rapporto tra news e mezzi di informazione: come viene raccontato lo stesso fatto da quotidiani, tv e web?

Gli incontri successivi sono in programma a Palermo (5 febbraio) con il direttore editoriale della Gazzetta del Sud, Lino Morgante, e il vicedirettore del Giornale di Sicilia, Marco Romano; e a Bologna (18 febbraio) con il direttore di Quotidiano Nazionale e Il Resto del Carlino, Michele Brambilla, e il direttore di Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi. In programma, nel corso della primavera, altri appuntamenti a Cosenza e a Firenze, e – in autunno – a Napoli e Bari.