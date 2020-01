Pace fatta tra Mercedesz e Eva Henger: “Finalmente mi ha chiesto scusa”

Barbara d’Urso ha ospitato a Domenica Live Mercedesz ed Eva Henger che, dopo lo scontro televisivo e le ultime dichiarazioni della ragazza sul padre Riccardo Schicchi, avevano interrotto ogni tipo di rapporto.

Il legame tra madre e figlia si era incrinato quando Eva accusò Lucas Peracchi di essere un fidanzato violento. In quell’occasione, la d’Urso organizzò un confronto tra la Henger, la figlia e il genero, tentando di ristabilire la pace ma, in realtà, non raggiunse il risultato sperato. Eva non tornò indietro sui suoi passi e l’abbraccio con Mercedesz fu molto freddo. Ciò che ha scatenato il vero e proprio terremoto familiare, però, è stata la rivelazione della giovane sul padre Schicchi che, come spiegato, non era il suo papà biologico.

Una confessione che disturbò talmente tanto Eva da portarla a dire, sui social, che Mercedesz aveva così “ucciso per la seconda volta” suo padre. Dichiarazioni forti che fecero soffrire la ragazza e che hanno interrotto in maniera definitiva i rapporti tra le due.

Nel salotto di Domenica Live!, però, Barbara d’Urso ha fatto sì che madre e figlia potessero ritrovarsi e ricongiungersi consapevole di quanto questo litigio abbia fatto soffrire entrambe. Nonostante Eva abbia teso la mano a Mercedesz, lei ha mostrato inizialmente una grande freddezza nei suoi confronti perché molto addolorata per le parole e le offese che le sono state rivolte pubblicamente. “Fai un passo avanti, magari lei si scioglie e ti dirà quello che vorresti sentirti dire”, ha consigliato la conduttrice alla giovane Henger, mentre Eva le sottolineava come il rapporto con la madre sia “molto più importante di quello con il fidanzato perché io ti ho messa al mondo”.

“Posso accettare a testa bassa che lei non ammetterà mai di aver sbagliato. Posso farlo… – ci ha tenuto a precisare Mercedesz, chiedendo alla madre “gesti concreti” per ricucire il loro rapporto – .Però, mamma, ci hai messo un secondo a frantumare la fiducia e io ho bisogno di gesti concreti per ricostruirla”. “Dalle la possibilità di farlo, dalle la mano”, ha continuato a suggerirle la d’Urso, riuscendo nell’intento di un contatto tra madre e figlia.

“Dimmi almeno scusa per quello che hai detto su mio padre! Hai parlato male di me!”, ha chiesto Mercedesz a Eva, riuscendo a strappare delle scuse alla madre. “Non ti voglio offendere, non volevo offenderti e scusa se ti sei sentita offesa”, ha replicato la Henger facendo un passo verso la figlia e riuscendo così a convincerla per una riappacificazione familiare. “Ha detto scusa, era questo quello che volevo!”, ha esultato Mercedesz, che ha riabbracciato la sorella Jennifer che non vedeva da mesi tra la commozione generale.

Luana Rosato, ilgiornale.it