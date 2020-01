Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri dopo l’incidente, Paolo Fox sdrammatizza con una battuta

Giancarlo Magalli sta bene ed è tornato a “I Fatti Vostri” dopo l’incidente. Paolo Fox, durante lo spazio dedicato all’oroscopo e alla classifica della settimana, ha sdrammatizzato con una battuta. «Da venerdì prossimo ha anche la consapevolezza di essere immortale», ha detto l’astrologo riferendosi al conduttore, che tre giorni fa è rimasto coinvolto in un sinistro sulla Cassia, a Roma.

Magalli ha perso il controllo della sua Smart e si è schiantato contro il guardrail. Coinvolta anche una famiglia a bordo di un Suv. «Brutto incidente, ma per fortuna nessuno si è fatto male», è stato il commento del conduttore su Facebook. Il cantante Marcello Cirillo, che lo ha affiancato per tanti anni a “I Fatti Vostri”, è sopraggiunto sul luogo e ha definito Magalli “un miracolato”. L’auto, infatti, è andata distrutta, mentre il conduttore è rimasto illeso.

Secondo le informazioni riportate dal quotidiano “Il Tempo”, Il presentatore, che indossava la cintura, è uscito da solo dall’auto e ha chiesto che non venisse chiamata l’ambulanza.

Da qui la battuta ironica di Paolo Fox, che ha citato anche “Highlander”, il celebre personaggio cinematografico immortale. Magalli ha sorriso e ascoltato l’oroscopo seduto al tavolino di Piazza Italia come sempre. Il peggio è passato e si può anche scherzare.

