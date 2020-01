Virus Cina, Netflix lo spiega in “Pandemia Globale”

Una delle novità in catalogo su Netflix per questo 2020 è ‘Pandemia Globale’, docuserie che racconta la lotta di alcuni medici e scienziati contro le epidemie globali. In un momento in cui il mondo è in piena psicosi per il coronavirus proveniente dalla Cina che continua a mietere vittime, la serie fa il punto sulla velocità di diffusione di alcune malattie. Il nuovo prodotto originale Netflix parte dalla lotta all’influenza per passare agli studi dei ricercatori.

Racconta come si testano i vaccini e come il dibattito influisca nella percezione di un’epidemia imminente. Affronta tematiche come la spiritualità e la scienza, la fede, il successo e gli insuccessi dei medici, delle vittime e dei familiari.

La serie, uscita il 22 gennaio, è segnalata da Netflix come una delle novità del momento. Nella serie viene analizzata anche la velocità di diffusione dei virus respiratori e dell’influenza che ha mietuto un numero maggiore di vittime rispetto all’Ebola, altra epidemia che viene affrontata nella serie.

Secondo il dottor Syra Madad, direttore del New York City Health & Hospitals’ Special Pathogens Program, “l’influenza è particolarmente difficile da predire e basta una persona infetta per scatenare un’epidemia”. La lista degli episodi serve da guida visto che ogni titolo racconta ciò che le singole puntate affronteranno. La docuserie parte dal presupposto che “quando parliamo di un’altra epidemia influenzale non è una questione di se ma di quando” e analizza il lavoro degli esperti per fermare la diffusione di queste malattie, prendendo ad esempio anche i casi di Sars e dell’Influenza aviaria che partirono proprio dalla Cina nei primi anni del 2000 e sul finire del secolo scorso.