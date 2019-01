Torna il “Grande Lebowski” e lo fa con un tweet misterioso

Il mondo dei “drughi” è in fibrillazione dopo un misterioso tweet. A lanciare l’emozionante allarme tra gli appasionati del “Grande Lebowski“, film cult firmato dai fratelli Coen nel 1998, è proprio Jeff Bridges. L’attore americano ha infatti postato un video nel quale sembra annunciare un ritorno del “Drugo” di Los Angeles: «Per non continuare a vivere nel passato. Restate sintonizzati». Nelle immagini il protagonista del film, con il suo inseparabile maglione e i suoi affascinanti occhiali, si guarda intorno spaesato. Poi una data che appare sulle note di “The Man in Me” di Bob Dylan: «2/3/19».Ecco, questo giorno è speciale per un motivo ben preciso. Il 3 febbraio 2019 si terrà la finale del campionato di football americano, il famoso “Super Bowl“. E allora tra i fan è scattato subito il dubbio: «Si tratta di una pubblicità, non ci sarà nessun sequel». La speranza è l’ultima a morire, soprattutto rileggendo le frasi di Jeff Bridges che si era detto favorevole a una nuova produzione del “Grande Lebowski”: «Sarebbe bello ma devo esserci anche io». Per ora accontentiamoci di sognare.

