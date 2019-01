The Big Bang Theory, la stagione finale

La sitcom più premiata su Joi (Mediaset) dal 28/1 in prime time

“The Big Bang Theory“, la sitcom più popolare e premiata dell’ultimo decennio, torna su Joi (Mediaset) con episodi inediti, dal 28 gennaio, ogni lunedì alle ore 21.15, per 24 appuntamenti. Si tratta della XII stagione, quella dell’addio alle scene. Le storie di Penny (Kaley Cuoco) ed i super-nerd Sheldon Cooper (Jim Parson), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Howard Wolowitz (Simon Helberg), Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) e Raj Koothrappali (Kunal Nayyar), si concludono con sviluppi impensabili agli esordi (risale al 24 settembre 2007, il debutto su CBS, negli USA). Oggi i geeky di casa tra Pasadena e Caltech, sono alle prese con il post-matrimonio di Sheldon e Amy, officiato Mark Hamill, il leggendario Luke Skywalker di Star Wars. A Leonard e Penny tocca badare al padre della sposa Larry Fowler (interpretato dall’eclettico illusionista Teller), terrorizzato da Mrs. Fowler (impersonata dall’attrice Premio Oscar Kathy Bates). Raj, invece, trova tempo per polemizzare con l’astrofisico Neil deGrasse Tyson, via Twitter. E DeGrasse, per niente intimidito, chiama in aiuto l’ingegnere meccanico Bill Nye.Tra le guest star della season finale, anche Keith Carradine, Kal Penn, Jerry O’Connel (il fratello maggiore di Sheldon), Joshua Malina (il Rettore Siebert), Bob Newhart (il dottor Proton), Christine Baranski (la mamma di Leonard), Ian Armitage (Sheldon bambino), John Ross Bowie (Kripke) e, in voce, Pamela Adlon (dal 2016 voce della mamma di Howard, la mitica signora Wolowitz). “TBBT”, fiore all’occhiello della coppia di autori Chuck Lorre (vincitore di un Golden Globe nella categoria Miglior serie comica con The Kominsky Method) & Bill Prady, ha vinto 56 premi e ricevuto 216 nominations.

